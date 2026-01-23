即時中心／潘柏廷、陳治甬報導

《三立新聞》採訪車今（23）日下午3時許沿一江街北往南行駛，不明原因突然直接撞進彰化銀行吉林分行內，造成10人受傷；本次車禍暴衝瞬間畫面也隨之曝光了！

警方指出，今日下午3時許，林姓男駕駛三立採訪車，沿一江街北往南行駛，突衝進南京東路2段的彰化銀行，造成10位民眾輕重傷，駕駛經檢測酒測值為0。

快新聞／三立採訪車撞彰銀釀10傷！暴衝瞬間畫面一次看

三立採訪車撞進彰銀。（圖／警方提供）對此，警方立即派員到場執行交通管制，並協助民眾送醫，另派遣鑑識人員到場，詳細肇事原因釐清中。

