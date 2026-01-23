三立採訪車撞彰銀釀8傷2昏迷！內部牆壁碎裂 婦人頭遭重創爆血急救中

彰化銀行吉林分行今發生嚴重車禍。（讀者提供）

台北市中山區今（23日）發生驚悚車禍。約下午3時10分許，1輛隸屬於三立電視台的新聞採訪車，行經南京東路二段與一江街交叉路口時，因不明原因突然失控暴衝，整輛車直接衝進路旁的彰化銀行吉林分行門口騎樓，導致內部牆壁碎裂，連ATM也撞壞。

由於事發當時正值銀行營業時間，且該路段人潮眾多，突如其來的意外導致現場多名行人與洽公民眾閃避不及遭到波及。據現場目擊指出，其中1名婦人頭部遭受重創、鮮血直流，傷勢相當嚴重。

突如其來的車禍讓民眾閃避不及，現場留下血跡。（讀者提供）

台北市消防局表示，於下午3時10分接獲民眾報案，指有汽車撞進銀行內。警消隨即派遣指揮車3輛、消防車輛5輛、救護車5輛，共計36名搜救人員火速趕抵現場。

經初步清查，現場無人受困，消息指出目前約有8人受傷、2人昏迷，救護人員已立即展開緊急救援並將傷者送醫。至於車輛為何會突然失控暴衝，詳細肇事原因及責任歸屬，目前仍待警方進一步調查釐清。

