三立採訪車撞進北市南京東路彰化銀行 釀10傷其中2人意識不清送醫

台北市中山區今天下午發生一起多人受傷車禍，三立電視台採訪車不明原因失控撞進位於南京東路二段的彰化銀行內，警消獲報到場處理，已知現場有10人受傷，其中2人意識不清，送往台大醫院治療，詳細肇事原因待調查釐清。

台北市中山區23日下午發生多人受傷車禍，三立電視台採訪車不明原因失控撞進位於南京東路二段的彰化銀行內，警消獲報到場處理，已知現場10人受傷。（圖片來源：Yahoo新聞）

北市警消下午3時10分獲報，中山區南京東路二段的彰化商業銀行吉林分行遭汽車衝撞，造成多人受傷，立即出動指揮車3輛、消防車5輛、救護車5輛和36人到場救援。

經調查了解，肇事的三立電視台採訪車於案發時不明原因衝撞進銀行內，半截車身卡在門口，銀行內部磚頭散落一地，部分辦公家具受損，現場滿目瘡痍，已知造成10人受傷。

其中，一名年約40歲女子意識不清、額頭有約5公分撕裂傷；另一名年約40歲男子也意識不清、手腕撕裂傷，兩人均送往台大醫院治療。詳細肇事原因仍待後續調查釐清。