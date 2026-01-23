三立採訪車撞進北市南京東路彰化銀行 釀10傷其中2人意識不清送醫
台北市中山區今天下午發生一起多人受傷車禍，三立電視台採訪車不明原因失控撞進位於南京東路二段的彰化銀行內，警消獲報到場處理，已知現場有10人受傷，其中2人意識不清，送往台大醫院治療，詳細肇事原因待調查釐清。
北市警消下午3時10分獲報，中山區南京東路二段的彰化商業銀行吉林分行遭汽車衝撞，造成多人受傷，立即出動指揮車3輛、消防車5輛、救護車5輛和36人到場救援。
經調查了解，肇事的三立電視台採訪車於案發時不明原因衝撞進銀行內，半截車身卡在門口，銀行內部磚頭散落一地，部分辦公家具受損，現場滿目瘡痍，已知造成10人受傷。
其中，一名年約40歲女子意識不清、額頭有約5公分撕裂傷；另一名年約40歲男子也意識不清、手腕撕裂傷，兩人均送往台大醫院治療。詳細肇事原因仍待後續調查釐清。
最新／內部畫面曝光！三立採訪車失控撞進彰化銀行內 磚牆倒塌、10人受傷送醫
即時中心／林韋慈、許雯絜報導今（23）日下午三點左右，有一台三立的採訪車，撞進台北市南京東路二段98號的彰化銀行內，粗估有10人受傷。畫面驚悚，引來路人圍觀。內部畫面也遭路人拍下，銀行門窗歪斜，天花板掉落，整台車一半卡進銀行內。民視 ・ 27 分鐘前 ・ 2則留言
三立採訪車突衝撞進彰化銀行 釀6傷1婦「腦部出血」倒地
【緯來新聞網】一輛三立電視台採訪車於1月23日下午約3時，撞入台北市中山區南京東路二段上的彰化銀行吉緯來新聞網 ・ 31 分鐘前 ・ 1則留言
快訊／驚悚瞬間！三立採訪車暴衝撞進南京東路彰銀 傳至少6人傷
台北市中山區南京東路二段與一江街口，今（23日）發生一起重大交通事故。約於下午3時10分許，一輛三立新聞台的採訪車因不明原因失控暴衝，直接撞進路口的彰化銀行騎樓與大廳內，現場一片狼藉。鏡週刊Mirror Media ・ 31 分鐘前 ・ 1則留言
恐怖瞬間！三立採訪車「失控衝進銀行」釀10傷 3重傷名單曝光
台北市中山區今（23日）下午發生驚悚重大車禍！15時10分許，一輛《三立新聞台》採訪車行經南京東路與一江街口時，因不明原因突然失控，高速衝進路口的彰化銀行內。強大的衝擊力當場將提款機撞至粉碎，現場一片狼藉，多名在銀行內外的民眾走避不及，慘遭波及。鏡新聞 ・ 28 分鐘前 ・ 78則留言
