三立採訪車撞進北市南京東路彰化銀行 釀10輕重傷2人意識不清送醫
現場持續交通管制 三立：表達最深歉意 將全力配合警方調查
台北市中山區今天下午發生一起多人受傷車禍，三立電視台採訪車不明原因失控撞進位於南京東路二段的彰化銀行內，造成10人輕重傷，其中2人意識不清，送往台大醫院治療，建物多處受損。警消獲報到場救援，駕駛林姓男子供稱因恍神釀禍，初步已排除酒駕，詳細肇因待釐清，現場持續進行交通管制。三立發布聲明表示，對於事故造成民眾受傷與財產損害，表達最深歉意，將全力配合警方調查。
北市警消下午3時10分獲報，中山區南京東路二段的彰化商業銀行吉林分行遭汽車衝撞，造成多人受傷，立即出動指揮車3輛、消防車5輛、救護車5輛和36人到場救援。
初步調查了解，肇事車輛案發時僅正、副駕駛在車上，當時正沿一江街朝南行駛，不明原因衝撞位於南京東路二段的彰化銀行內，車身卡在建物口，造成行人、辦事民眾和行員等10人輕重傷。
已知傷者狀況包括，40歲女子意識不清、約5公分額頭撕裂傷；40歲男子意識不清、手腕撕裂傷；65歲女子意識清醒、手指撕裂傷；48歲男子意識清醒、2小腿疼痛；88歲老婦意識清醒、輕傷；49歲女子意識清醒、輕傷；50歲男子意識清醒、輕傷；50歲男子意識清醒、輕傷；41歲男子意識清醒、輕傷；駕駛林男輕傷、未送醫。
台大醫院表示，下午4時30分左右有2名患者送抵台大搶救，其中一人傷勢較嚴重，腦部有出血狀況，目前積極救治中。
警方已排除駕駛林男酒駕，緊急協助傷者送醫治療，並派遣鑑識人員到場採證，目前現場仍執行交通管制中。林男供稱，因行車時突然恍神而釀禍，詳細肇事原因待後續調查釐清。
三立電視透過聲明表示，目前首要工作是確保傷者獲得妥善救治，也已立即派員前往醫院慰問關懷，將全力協助傷者及家屬所需醫療照護與後續處理，「對於本次事故造成之人員傷害與相關損失，本台將依法律規定辦理賠償與相關責任事宜，請傷者與家屬安心療養。」
至於事故發生原因，三立強調，將全力配合警方調查，釐清相關事實。同時，內部已即刻成立專案小組，全面檢視採訪勤務與用車管理流程，並同步盤點車輛安全維護及駕駛出勤管理機制，強化風險控管，確保採訪作業安全。
聲明最後，三立電視再次對事故造成民眾受傷與財產損害，表達最深歉意。
其他人也在看
最新／內部畫面曝光！三立採訪車失控撞進彰化銀行內 磚牆倒塌、10人受傷送醫
即時中心／林韋慈、許雯絜報導今（23）日下午三點左右，有一台三立的採訪車，撞進台北市南京東路二段98號的彰化銀行內，粗估有10人受傷。畫面驚悚，引來路人圍觀。內部畫面也遭路人拍下，銀行門窗歪斜，天花板掉落，整台車一半卡進銀行內。民視 ・ 22 分鐘前 ・ 16則留言
超商震撼彈！美廉社砸1.25億元併購OK
超商震撼彈！美廉社母公司三商家購（2945）今（23）日董事會決議，以新台幣 1.25 億元取得來來超商（OK Mart）100% 股權，未來將維持雙品牌獨立經營，持續強化零售通路競爭力。Yahoo股市 ・ 1 小時前 ・ 86則留言
台南女就醫控「裸胸被看光」怒檢舉：委屈到想哭！心臟權威診所回應了
台南一家內科診所醫師素有「心臟權威」美名，但近日卻遭病患指控沒醫德，診間內不只有3位病患，在等著照心臟超音波時，胸部被正前方排隊病患看光，氣到直接向衛生局檢舉。對此，台南市衛生局今（23）日前往稽查，輔導診所保護病人隱私。對此，記者致電詢問診所，業者不對外回應，過程已經向衛生局說明，若有缺失將會進行改善。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 9則留言
行動電源自燃事件頻傳 北捷：即日起勸導旅客進站後勿使用
台北捷運板南線日前發生行動電源起火冒煙，引發乘客恐慌。為避免類似狀況並維護公共安全，北捷公司今天宣布，即日起請旅客勿在站內使用行動電源，且應妥善保管，若因使用或保管不慎導致失火等實質造成公共危險情事，將依法究辦進行求償。北捷已於全線各站配置緊急應變工具，供站務人員協助處理行動電源自燃事件。Yahoo即時新聞 ・ 2 小時前 ・ 72則留言
三立採訪車突衝撞進彰化銀行 釀10傷1婦「腦部出血」倒地
【緯來新聞網】一輛三立電視台採訪車於1月23日下午約3時，撞入台北市中山區南京東路二段上的彰化銀行吉緯來新聞網 ・ 1 小時前 ・ 2則留言
北市南京東路三立採訪車撞進銀行 10人輕重傷
台北市今（23）日發生一起重大車禍，下午3時許南京東路二段與一江街口，一輛三立新聞採訪車不明原因暴衝，撞進路口的彰化銀行內，現場至少10人受傷，消防局獲報已派遣大批人車趕赴現場救援，事故原因仍待釐清。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 4則留言
澤倫斯基指控台灣供俄電子零件 賴清德允諾：加強管理保護烏克蘭
烏克蘭總統澤倫斯基日前在達沃斯世界經濟論壇（WEF）公開點名，指稱台灣電子零組件經由第三國流入俄羅斯，助長俄軍生產飛彈、延續戰爭。對此，總統賴清德今天（23日）回應表示，台灣上報 ・ 4 小時前 ・ 301則留言
恐怖瞬間！三立採訪車「失控衝進銀行」釀10傷 3重傷名單曝光
台北市中山區今（23日）下午發生驚悚重大車禍！15時10分許，一輛《三立新聞台》採訪車行經南京東路與一江街口時，因不明原因突然失控，高速衝進路口的彰化銀行內。強大的衝擊力當場將提款機撞至粉碎，更波及多名在銀行內外辦理業務與路過的民眾，現場一片狼藉。鏡新聞 ・ 1 小時前 ・ 197則留言
台南某高中100人期末考吞警告⋯理由面紙擺桌、筆盒放抽屜！校方解釋了
台南一所高中期末考結束，竟然有上百人被記警告，其違規事項包括各種小事，連椅子下方放置筆盒、衛生紙都不行，就連外套放在膝蓋上也違規。該名單在網路上引起熱議，對此，校方表示，為了讓學生習慣大考規定而實施，明確列出注意事項及違規處理方式，且考前已明確公告。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 66則留言
壽司郎微風南山店收5%服務費掀議 業者：專人帶位清潔
知名連鎖壽司店壽司郎下周一（26日）將進駐微風南山，並加收5%清潔服務費。業者今天表示，微風南山店是台灣首度導入DIGIRO數位迴轉壽司的門市，有專人帶位、桌面清潔。至於一般門市則不會收取清潔服務費。Yahoo即時新聞 ・ 2 小時前 ・ 67則留言
提款機全毀！三立採訪車撞進彰化銀行 10人輕重傷急送醫
台北市中山區驚傳嚴重事故，23日下午3時10分，1部三立電視台採訪車，行經一江街及南京東路二段口，因不明原因衝進彰化銀行吉林分行，由於撞擊力道強大，不但將提款機直接撞爛，還造成10人輕重傷；警消獲報趕抵現場，先將1男1女重傷病患送醫救治，同時加派救護車到場載送病患；至於詳細事故過程及原因，仍待警方進一步調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1則留言
谷立言喊自由不是免費 黃國昌這句話反問
[NOWnews今日新聞]1.25兆元國防特別預算條例卡關，民眾黨立院黨團最快下週提出黨團版本國防特別預算條例。美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言昨日出席國防智庫國防安全研究院座談，他意有所指...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 209則留言
快訊／驚悚瞬間！三立採訪車暴衝撞進南京東路彰銀 傳至少6人傷
台北市中山區南京東路二段與一江街口，今（23日）發生一起重大交通事故。約於下午3時10分許，一輛三立新聞台的採訪車因不明原因失控暴衝，直接撞進路口的彰化銀行騎樓與大廳內，現場一片狼藉。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 1則留言
台南「妃龍大戰」結局已寫好？媒體人大膽斷言：這人上天
2026年將舉行九合一選舉，藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選。立委陳亭妃在民進黨台南市長初選民調中勝出，將對決國民黨謝龍介，媒體人黃揚明也預言最終結局。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 150則留言
舊衣舊鞋舊電器回收哪裡有收？過年大掃除先別急著丟！二手物資捐贈平台2026總整理
舊衣回收平台有哪些，你知道嗎？農曆新年將至，家家戶戶大掃除時，都可能清出完好卻再也用不到的舊衣、舊鞋、舊電器、舊玩具，這些東西先別急著丟，可以捐至各機構讓幸福延續哦！究竟哪些二手物資適合捐贈？要捐去哪裡？又該注意哪些事才不會讓物資變成「誤」資呢？Yahoo新聞編輯室幫你統整好了，一起來看看吧！Yahoo新聞編輯室 ・ 4 小時前 ・ 12則留言
別再留作紀念！消防專家示警「抽屜這物品」恐變炸彈 大掃除快斷捨離
過年將至是大掃除的時候，「消防神主牌」粉專警告，行動電源和手機等產品不用，裡面的鋰電池放久會老化，會有自燃風險，久了恐成「不定時炸彈」，別再留著當紀念。粉專也提醒，鋰電池不要丟進垃圾車，應先用膠帶貼住「金屬接觸點」，拿去超商或通訊行回收。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前 ・ 54則留言
「9歲每天都是這樣」黃仁勳童年遭霸凌 過殘破恐怖吊橋上學：下面水很深、他們在對岸等
美國AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，近日罕見公開談及童年遭遇霸凌的成長經驗。他回憶，9歲時被父母送往美國肯塔基州求學，成為小鎮中少數的亞裔面孔，不僅語言不通，還必須每日穿越簡陋吊橋上學。黃仁勳表示，這段經歷與母親展現的驚人意志力，深刻影響了他後來面對困境與領導企業的方式。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 85則留言
上班族爆共鳴！通勤「遇1狀況」一定遲到 全場認證：真的準
對於廣大的上班族而言，每天早上都是一場與時間的搏鬥。近日Threads上一名網友突然對「壓線上班」有感而發，貼文曝光後，引發數千名網友共鳴，對於每天計算精準、準時踩點進公司的通勤族來說，路上的「紅綠燈」不僅是交通規則，更是預測今天是否會遲到的「命運指標」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1則留言
「小隊長就是這樣被困住的」詹能傑3度闖火場救人殉職... 基層怒吼：是你們的捨不得害死我們
基隆市「台北生活家」社區日前深夜發生火警，仁愛分隊小隊長詹能傑為救受困女子，三度衝進火場、甚至脫下面罩讓人逃生，自己卻因濃煙嗆昏殉職。事後調查發現，屋內堆滿雜物、通道狹窄如迷宮，讓搶救難上加難。基層消防社群「消防神主牌」痛心怒吼：「殺死人的不是火，而是你們堆疊出來的『環境』」鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 13則留言
陽明海運總座換血 30年老將李明輝接兵符
陽明海運（2609）今（23）日召開第410次董事會通過總經理人事案，現任白崑榮總經理申請退休，總經理一職由資歷近30年的資深老將，陽明海運李明輝業務長暨資深協理自2026年2月10日起接任。Yahoo股市 ・ 2 小時前 ・ 發表留言