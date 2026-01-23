三立採訪車撞進北市南京東路彰化銀行 釀10輕重傷2人意識不清送醫

台北市中山區今天下午發生一起多人受傷車禍，三立電視台採訪車不明原因失控撞進位於南京東路二段的彰化銀行內，造成10人輕重傷，其中2人意識不清，送往台大醫院治療，建物多處受損。警消獲報到場救援，駕駛林姓男子供稱因恍神釀禍，初步已排除酒駕，詳細肇因待釐清，現場持續進行交通管制。三立發布聲明表示，對於事故造成民眾受傷與財產損害，表達最深歉意，將全力配合警方調查。

台北市中山區23日下午發生多人受傷車禍，三立電視台採訪車不明原因失控撞進位於南京東路二段的彰化銀行內，警消獲報到場處理，已知現場10人受傷。（圖片來源：Yahoo新聞）

北市警消下午3時10分獲報，中山區南京東路二段的彰化商業銀行吉林分行遭汽車衝撞，造成多人受傷，立即出動指揮車3輛、消防車5輛、救護車5輛和36人到場救援。

初步調查了解，肇事車輛案發時僅正、副駕駛在車上，當時正沿一江街朝南行駛，不明原因衝撞位於南京東路二段的彰化銀行內，車身卡在建物口，造成行人、辦事民眾和行員等10人輕重傷。

已知傷者狀況包括，40歲女子意識不清、約5公分額頭撕裂傷；40歲男子意識不清、手腕撕裂傷；65歲女子意識清醒、手指撕裂傷；48歲男子意識清醒、2小腿疼痛；88歲老婦意識清醒、輕傷；49歲女子意識清醒、輕傷；50歲男子意識清醒、輕傷；50歲男子意識清醒、輕傷；41歲男子意識清醒、輕傷；駕駛林男輕傷、未送醫。

台大醫院表示，下午4時30分左右有2名患者送抵台大搶救，其中一人傷勢較嚴重，腦部有出血狀況，目前積極救治中。

警方已排除駕駛林男酒駕，緊急協助傷者送醫治療，並派遣鑑識人員到場採證，目前現場仍執行交通管制中。林男供稱，因行車時突然恍神而釀禍，詳細肇事原因待後續調查釐清。

三立電視透過聲明表示，目前首要工作是確保傷者獲得妥善救治，也已立即派員前往醫院慰問關懷，將全力協助傷者及家屬所需醫療照護與後續處理，「對於本次事故造成之人員傷害與相關損失，本台將依法律規定辦理賠償與相關責任事宜，請傷者與家屬安心療養。」

至於事故發生原因，三立強調，將全力配合警方調查，釐清相關事實。同時，內部已即刻成立專案小組，全面檢視採訪勤務與用車管理流程，並同步盤點車輛安全維護及駕駛出勤管理機制，強化風險控管，確保採訪作業安全。

聲明最後，三立電視再次對事故造成民眾受傷與財產損害，表達最深歉意。