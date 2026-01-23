三立採訪車撞進北市彰化銀行 彰銀：對營運不造成影響 持續配合調查
48歲林姓男子今天下午駕駛三立電視台採訪車，失控衝撞進北市彰化銀行吉林分行營業廳內，造成10人輕重傷。彰化銀行晚間說明，經初步評估，營業廳內部兩台ATM及銀行內部牆面受損，對營運不造成影響，彰銀高層已赴醫院探視、慰問受傷客戶，後續也將持續配合警方調查。
北市警消今天下午3時10分獲報，指中山區南京東路二段的彰化商業銀行吉林分行突遭一輛汽車衝撞，造成多人受傷，立即出動指揮車3輛、消防車5輛、救護車5輛和36人到場救援。
彰化銀行晚間透過新聞稿說明，吉林分行下午遭遇突發交通事故，彰銀董事長胡光華立即親赴分行了解狀況，並指示後續處理情形。
彰銀表示，經初步瞭解，有幾名行經吉林分行前的民眾及當時在營業廳等候的客戶受到波及受傷，皆已即時送醫，彰銀高層已趕赴醫院探視、慰問受傷客戶。
彰銀指出，經初步評估，營業廳內部除遭衝撞的兩台ATM及銀行內部牆面受損外，對營運不造成影響，後續彰銀將持續配合警方調查，提供相關協助。
