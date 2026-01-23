三立採訪車撞進彰化銀行釀10傷 「駕駛50萬交保」限制出境

三立新聞台採訪車昨失控撞進路邊的彰化銀行。（圖／警方提供）

台北市中山區23日下午發生一起重大車禍。一輛三立新聞台的採訪車在23日下午3點多，沿一江街北向南行駛，途經南京東路口時突然失控，直接衝入路邊的彰化銀行，造成銀行內部與人員嚴重受損，車內外共10人受傷送醫。警方依過失傷害罪嫌將林男移送台北地檢署，檢方23日深夜11點多複訊後諭知林男50萬元交保，並限制出境出海。

警方指出，該肇事車輛為三立新聞所屬，當時由67歲林姓男子駕駛。事發時車輛突偏離車道，衝撞銀行大樓正面，強烈衝擊導致整片落地窗破碎，數台提款機毀損，碎片散落現場，場景如災難現場。

廣告 廣告

初步調查顯示，林男疑似因操作不慎，導致引擎突然急遽加速，無法控制車輛行進方向。警方已排除酒駕與毒品影響的可能性，林男則供稱可能因一時恍神釀禍。此次事故造成林男與同行33歲何姓記者受傷，另有8名路人受到波及，其中3人傷勢嚴重，仍在醫院搶救中。

事後警方成立專案小組處理此案，並將林男帶回派出所進行偵訊。儘管目前尚無人正式提出傷害告訴，但警方仍依過失傷害罪嫌將其移送台北地檢署。檢察官於23日深夜11點多進行複訊後，裁定林男以新台幣50萬元交保，並限制其出境與出海。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

髮廊洗頭較持久？內行人曝「3關鍵」 她實測嗨喊：撐4天不會癢

救不回小生命！詹能傑「2年前遺憾」被翻出 選擇交出生存機會

慘烈畫面曝！三立採訪車恍神衝進銀行釀10傷 彰銀ATM、大廳遭撞爛