三立採訪車撞進彰銀釀10傷 檢警依「重傷害」罪移送！北市勞檢處出手了

2026年1月23日，三立新聞台的採訪車撞進彰化銀行。讀者提供



台北市中山區一江街與南京東路口今（1/23）日下午發生嚴重車禍，三立新聞一輛採訪車不明原因失控，直接衝撞路旁 彰化銀行 營業據點，造成銀行外牆落地玻璃碎裂、室內多台提款機嚴重毀損，現場一片狼藉。事故共造成10人輕重傷。北市勞檢處已請雇主提供出勤紀錄，並將安排勞檢訪談。

警方指出，事故發生在23日下午3時許，67歲林姓男子駕駛採訪車行經上述路口時，車輛突然偏離車道，強大撞擊力道直接衝入銀行內部，不僅整面玻璃應聲破裂，室內好幾台ATM幾近全毀，玻璃碎片與設備零件四散，宛如災難現場。警消到場後，隨即封鎖現場並協助傷者送醫。

初步了解，林姓駕駛並無酒駕或毒駕情形，事後向警方表示，可能因一時恍神或車輛異常導致失控；但確切肇事原因仍待進一步釐清。事故除造成副駕駛座的33歲何姓記者受傷外，銀行內及路過行人也有多人受波及，其中數名女性傷勢較為嚴重，仍在醫院接受治療。

由於本案造成多人受傷，檢警於當晚研判，已涉及重傷害可能，將依法隨案移送地檢署偵辦。警方已成立專案小組，將林姓駕駛帶回派出所偵訊，全面釐清事故發生經過與責任歸屬。儘管目前尚無傷者提出傷害告訴，檢警仍將在完成偵訊後，依重傷害罪嫌將林姓駕駛移送偵辦。

此外，北市勞動局也關注本案，表示將請雇主提供駕駛的出勤與排班紀錄，並安排後續勞檢訪談，以釐清是否涉及勞動相關問題。

