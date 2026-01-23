三立採訪車撞進彰銀釀10傷！電視台急道歉 北市勞動局將安排勞檢

台北市中山區今（23）日下午發生重大車禍事件，三立新聞台一輛採訪車於下午3點多行經中山區一江街與南京東路口時，疑似失控衝入路旁彰化銀行，造成車內外共10人受傷送醫，其中3人傷勢嚴重。北市勞動局表示，駕駛向警消稱，是因車輛機械因素造成事故，但為確認駕駛排班執勤狀況，勞檢處已請雇主提供出勤紀錄，並將安排勞檢訪談核實。

據《ETtoday新聞雲》報導，肇事駕駛初步向警方供稱，當時載著攝影記者準備返回公司，行經一江街準備左轉南京東路時，車輛突然轉速提高，失控衝向銀行。目前詳細肇事原因仍有待警方進一步調查釐清。

三立採訪車失控衝入彰化銀行，事故造成銀行玻璃全毀，現場一片混亂。（劉偉宏攝）

三立電視台表示，本台將盡最大誠意負責，除了發放慰問金外，亦將派員到醫院探視，待警方釐清事故原因後，本台將負起後續相關責任。

而事故發生後，彰銀董事長胡光華立即親赴分行了解狀況及指示後續處理情形，第一時間啟動危機處理，銀行高層也趕赴醫院探視慰問傷者。

