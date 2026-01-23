三立採訪車撞進彰銀 釀10傷

這起事故造成十人受傷，其中兩人昏迷送醫搶救。 （記者孫曜樟攝）

記者孫曜樟、陳建興∕台北報導

由四十八歲林姓駕駛的三立電視台採訪車二十三日突然衝撞進台北市彰銀吉林分行，造成十人輕重傷，建物多處受損。警消獲報到場救援，林男供稱是因恍神釀禍，初步已排除酒駕。三立發布聲明，除表達歉意，也強調將負起應盡責任。

警消下午三時十分獲報，指中山區南京東路二段的彰銀吉林分行突遭一輛汽車衝撞，造成多人受傷。立即出動指揮車三輛、消防車五輛、救護車五輛和三十六人到場救援。

初步調查，肇事車輛案發時僅正、副駕駛在車上，當時正沿一江街朝南行駛，不明原因衝撞進位於南京東路二段的彰銀吉林分行大廳，車身整個卡在建物口，造成包括行人、辦事民眾和行員等十人輕重傷。其中一名女子與一名男子傷勢較嚴重，意識不清，送往台大醫院搶救。

廣告 廣告

據目擊民眾與警方初步調查指出，該採訪車當時並未減速，直接偏離車道無預警地衝上騎樓並撞入營業大廳。由於事發當時正值銀行營業時間，往來民眾與行員眾多，車輛衝撞瞬間發出巨響，嚇壞周邊路人。猛烈的撞擊力道不僅將銀行門口的自動櫃員機撞得面目全非，外殼零件與玻璃碎片噴飛散落一地，銀行內部的辦公家具也遭波及受損，現場塵土飛揚，場面相當驚悚。

警方已排除駕駛林男酒駕，並緊急協助傷者送醫治療，並派遣鑑識人員到場採證。林男供稱，是因行車時突然恍神而釀禍。

警方查扣車內的行車紀錄器，並調閱銀行內外及路口周邊的監視器畫面，釐清事故發生當下是因駕駛人為操作不當、疲勞駕駛，或是車輛機械故障所致。整起案件的詳細肇事責任歸屬，將待後續鑑識報告出爐後進一步釐清。

三立電視台一輛採訪車二十三日突然失控暴衝，撞進彰銀吉林分行。（中央社）

三立電視台聲明表示，目前首要工作是確保傷者獲得妥善救治，也已立即派員前往醫院慰問關懷，並將全力協助傷者及家屬所需之醫療照護與後續處理。將全力配合警方調查，釐清相關事實。內部也即刻成立專案小組，全面檢視採訪勤務與用車管理流程，並同步盤點車輛安全維護及駕駛出勤管理機制，強化風險控管，確保採訪作業安全。

另外，彰銀高層也趕赴醫院探視及慰問受傷客戶。營業廳內部經初步評估，除遭到衝撞的兩台ＡＴＭ及銀行內部牆面受損外，對營運不造成影響，後續將持續配合警方調查，並提供相關協助。