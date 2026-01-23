三立採訪車撞進彰銀！駕駛重傷害送辦 勞動局要查出勤、勞檢

三立採訪車今下午失速撞近彰化銀行，吊車拖出後車頭幾乎全毀。

台北市中山區今（23日）下午3時許發生嚴重車禍，三立電視台一輛採訪車突失控衝進彰化銀行內，幾乎半截車身卡在室內，包含駕駛在內造成10傷，其中2重傷失去意識，仍在搶救中，林姓肇事駕駛已被帶回派出所偵訊，檢警擬定全案將朝重傷害罪嫌偵辦，另外，台北市勞動局也將調閱林姓駕駛在公司的出勤紀錄，確認排班值勤等狀況。

車禍發生在今（23日）下午約3點10分，三立新聞採訪車載著一名攝影記者出勤，行經北市南京東路2段時，車速絲毫未減直直撞進銀行，肇事駕駛林男初步排除酒駕，他向警方供稱，因一時恍神、踩不到剎車才會釀禍。

警方目前已成立專案小組，並將林男帶回派出所釐清肇事原因，訊後預計依重傷害罪嫌移送地檢署偵辦。雖然林男主張非疲勞駕駛造成，但北市勞動局表示，為了確認駕駛排班狀況，勞檢處已請雇主提供出勤紀錄，並安排勞檢訪談核實。

事發第一時間三立電視台也發出聲明，強調將盡最大誠意負責，同時內部也成立專案小組，全面檢視採訪勤務與用車管理流程；另外，彰銀董事長胡光華也立即前往分行了解狀況及指示後續處理情形，銀行高層則趕赴醫院探視慰問傷者。





