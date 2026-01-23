三立採訪車撞進銀行內！多人輕重傷 傷者名單曝光

即時中心／林韋慈報導

今（23）日下午三點，台北市南京東路與和一江街的交叉路口，一輛三立採訪車撞進了彰化銀行吉林分行內，造成8人輕傷，2人重傷。目前傷者名單公開，分別送往不同醫院。





據了解，三立採訪車的林姓駕駛已經在電視台工作一陣子，當時載著單機攝影記者，從台北市中山區國民黨部要回內湖的公司，不料卻發生意外，他表示行車時突然恍神就撞進銀行。

目前了解，駕駛意識清楚，無受傷，10名民眾傷勢曝光，名單為（依傷勢排序）：

1、女性40歲，意識不清、約5公分額頭撕裂傷送台大醫院。

2、男性40歲，意識不清、手腕撕裂傷、送台大醫院。

3、女性65歲，意識清醒、手指撕裂傷、送仁愛醫院。

傷者名單。（圖／民視新聞）

4、男48歲，意識清醒、2小腿疼痛、送仁愛醫院。

5、女88歲，意識清醒、輕傷，送臺安醫院。

6、女49歲，意識清醒、輕傷， 送臺安醫院。

7、男50歲，意識清醒、輕傷，送松山三總醫院。

8、男50歲，意識清醒、輕傷，送松山三總醫院。

9、男41歲，意識清醒、輕傷，送馬偕醫院。

10.男 司機 未送醫





總共有重傷3人、中傷1人、輕傷6人。據了解，三立高層已前往慰問並且了解狀況，表示會負責，但目前還沒有正式聲明。

