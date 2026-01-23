三立採訪車撞進銀行釀10傷 北市將安排勞檢

（中央社記者陳昱婷台北23日電）林男駕駛的三立電視台採訪車今天衝撞進銀行內，造成10人輕重傷。台北市勞動局表示，已請雇主提供出勤紀錄，並將安排勞檢訪談核實。

北市警消下午3時10分獲報，中山區南京東路二段的彰化商業銀行吉林分行突遭1輛汽車衝撞，造成包括行人、辦事民眾和行員等10人輕重傷。警方初步調查排除駕駛林男酒駕，詳細肇事原因仍待釐清。

台北市勞動局表示，林男向警消稱是車輛機械因素導致此案，但為確認駕駛排班執勤狀況，已請雇主提供出勤紀錄，並將安排勞動檢查及訪談核實。

三立電視台表示，將全力配合警方調查，釐清相關事實。同時，內部已即刻成立專案小組，全面檢視採訪勤務與用車管理流程，並同步盤點車輛安全維護及駕駛出勤管理機制，強化風險控管，確保採訪作業安全。（編輯：張銘坤）1150123