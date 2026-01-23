三立採訪車撞進銀行釀10傷 肇事原因待警方釐清

（中央社記者黃麗芸台北23日電）三立電視台採訪車今天突然衝撞進台北市中山區的彰化銀行ATM機台區，造成10人輕重傷，駕駛林男供稱恍神，警方已排除酒駕。據了解，肇事車輛疑因搶快闖紅燈失控釀禍，但實際肇事原因，仍需待警方調查釐清。

北市警消下午3時10分獲報，指中山區南京東路二段的彰化商業銀行吉林分行突遭1輛汽車衝撞，造成多人受傷，立即出動指揮車3輛、消防車5輛、救護車5輛和36人到場救援。

經查了解，肇事車輛為三立電視台採訪車，案發時僅正、副駕駛在車上，當時正沿一江街朝南行駛，突然不明原因衝撞進位於南京東路2段的彰化銀行ATM區，車身卡在建物門口區，造成10人輕重傷。

轄區台北市警察局中山分局分局長張耀仁現場受訪表示，肇事駕駛林男供稱案發時要從一江街左轉至南京東路二段，但因車速增快而無法掌控車輛，才會衝撞至銀行的ATM機台區。

張耀仁說，目前已排除林男酒駕，其精神狀況都正常，但相關說法仍待後續調查確認，警方已將肇事車輛查扣並送鑒定，以釐清究竟是否為精神恍惚、操作失控或其他原因才釀禍。

由於有3名行人遭撞重傷，張耀仁表示，經送醫後都已恢復意識。已知10名傷者身分，分別為肇事正、副駕駛，1名機車騎士、4名行人和3名銀行客戶，除駕駛林男外，其餘9人都送醫治療。

台大醫院表示，下午4時30分左右有2名患者送抵台大搶救，其中1人傷勢較嚴重，腦部有出血狀況，目前都在積極救治中。

據了解，從案發時相關畫面發現，肇事車輛欲轉彎時，另一方的汽機車已起步，疑因闖紅燈才釀禍。實際肇事原因，仍需待警方調查釐清。

三立稍後也發布聲明致歉，並強調將負起應盡責任，目前首要工作是確保傷者獲得妥善救治，已立即派員前往醫院慰問關懷，並全力協助傷者及家屬所需的醫療照護與後續處理。

對於本次事故造成相關人員傷害與損失，三立說，將依法律規定辦理賠償與相關責任事宜，請傷者與家屬安心療養。

三立表示，關於事故發生原因，將全力配合警方調查，釐清相關事實。

同時，內部已即刻成立專案小組，全面檢視採訪勤務與用車管理流程，並同步盤點車輛安全維護及駕駛出勤管理機制，強化風險控管，確保採訪作業安全。（編輯：黃名璽）1150123