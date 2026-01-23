三立採訪車撞進銀行釀10輕重傷 駕駛送北檢50萬交保

【緯來新聞網】三立電視台採訪車於23日下午約3時，撞入台北市中山區南京東路二段上的彰化銀行吉林分行，造成至少10人受傷，目前事故原因仍待調查。根據現場通報，傷者包括路人與銀行內顧客，其中1名女性倒地，頭部出血，傷勢嚴重，其他人則受到不同程度擦挫傷。全部傷者均已送醫。林姓司機隨後移交北檢複訊，訊後以50萬交保候傳。

林姓司機訊後以50萬交保候傳。（圖／攝影組）

中山分局警方說明林姓駕駛當時沿一江街北往南行駛，突衝進南京東路2段銀行，造成10名民眾輕重傷，駕駛經檢測酒測值為0。分局立即派員到場執行交通管制，並協助民眾送醫，另派遣鑑識人員到場。



警方指出，林姓駕駛當時沿一江街由北往南行駛，突然失控撞入銀行大門。警方初步檢測，林男酒測值為零。中山分局已派員實施交通管制並協助傷者送醫，並派遣鑑識小組進行現場勘查。

現場回報指出，兩名傷者傷勢嚴重、失去意識，其中一名女性額頭撕裂約5公分，另一名男性手腕撕裂，其餘傷者則有不同程度擦挫傷。所有傷者均已送往鄰近醫院救治。23日晚間林姓駕駛涉《交通過失傷害》移送北檢複訊，訊後以50萬交保候傳。

