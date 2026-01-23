三立採訪車撞進銀行 彰銀：對營運不造成影響

（中央社記者呂晏慈台北23日電）由48歲林男駕駛的三立電視台採訪車，今天突然衝撞進北市彰化銀行吉林分行營業廳內，造成10人輕重傷。彰銀說明，對營運不造成影響，彰銀高層已赴醫院探視及慰問受傷客戶。

北市警消下午3時10分獲報，指中山區南京東路二段的彰化商業銀行吉林分行突遭1輛汽車衝撞，造成多人受傷，立即出動指揮車3輛、消防車5輛、救護車5輛和36人到場救援。

彰銀晚間透過新聞稿說明，吉林分行下午遭遇突發交通事故，彰銀董事長胡光華立即親赴分行了解狀況，並指示後續處理情形。

廣告 廣告

彰銀表示，經初步瞭解有幾名行經吉林分行前的民眾，以及當時在營業廳等候的客戶受到波及而受傷，皆已即時送醫，彰銀高層已趕赴醫院探視及慰問受傷客戶。

彰銀指出，營業廳內部經初步評估，除遭到衝撞的兩台ATM及銀行內部牆面受損外，對營運不造成影響，後續彰銀將持續配合警方調查，並提供相關協助。（編輯：林克倫）1150123