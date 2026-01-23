三立採訪車撞銀行釀10傷！台大醫院曝：2人重傷搶救中「1人腦出血」

即時中心／廖予瑄報導

今（23）日下午3時許驚傳三立的採訪車撞進台北市南京東路二段的彰化銀行吉林分行內，共10人受到輕重傷。稍早台大醫院也證實，其中1人傷勢嚴重，有腦部出血情形，目前正在急救中。

今日下午台北市消防局獲報，一台三立採訪車衝入彰化銀行，吸引附近路人圍觀，並讓銀行內的行員們都嚇了一大跳。從監視器畫面中可以看到，採訪車瞬間衝破銀行的外牆及樓梯，門外的行人也被撞飛在地，短短12秒的影片，卻令人怵目驚心。

三立採訪車撞銀行釀10傷！40歲女性腦出血搶救中，關鍵原因曝

三立的採訪車撞進彰化銀行內。（圖／民視新聞翻攝）

意外發生後，消防局隨即啟動重大傷患機制，派遣7輛消防車與8輛救護車趕赴現場救援。經過初步統計，現場有4女6男受傷，3人重傷、1人中傷、6人輕傷。

台大醫院稍早證實，傷勢最嚴重的1名40歲女性及1名40歲男性傷者意識不清，在下午4時30許送抵醫院急救，且其中1人有腦部出血的情形，目前搶救中。台大醫療團隊在收治傷患後，也立即依照緊急醫療救治流程（分級診療）展開治療，並盡全力救治傷者，目前仍持續密切觀察傷情變化。

