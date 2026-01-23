三立採訪車撞銀行釀10傷 肇事司機過失傷害＋重傷害罪移送北檢複訊

台北市中山區南京東路、一江路口的彰化銀行，今（23）日下午三點左右發生驚悚車禍，一輛三立採訪車行經路口時直接撞進銀行內，沿路橫掃1名騎士、4名路人，還有到銀行辦事的3位民眾，包含採訪車內記者跟駕駛共10人受傷，其中三名路人傷勢較為嚴重。肇事的司機晚間依過失傷害及過失重傷害罪，移送台北地檢署複訊。

如絕命終結站！三立採訪車高速衝撞 司機說詞反覆

肇事撞銀行的三立採訪車林姓司機低著頭，依過失傷害及過失重傷害罪，移送台北地檢署複訊。他雖然沒有酒駕或毒駕，但事發後說詞反覆，從一開始的恍神，又改口說機械問題，最後說踩不到煞車。

檢警調閱監視器還有行車紀錄器還原事發過程，採訪車突然高速衝入，保全背後的牆壁突然轟的一聲像被炸開，還好他千鈞一髮跳開，躲過一劫。廂型車疑似沒剎車，撞飛一台機車後直直撞進銀行，銀行整面落地窗碎裂、機車連人帶車被撞進騎樓，正要路過的民眾也被撞飛，倒臥在銀行門口。

車禍當下保全驚險閃過。圖／台視新聞

沿路橫掃... 1騎士＋4路人＋3銀行辦事民眾遭波及

事發在台北市南京東路、一江街口，23號下午三點多三立電視台採訪車開車途中突然失控撞進彰化銀行吉林分行，磚牆都被整片撞倒，提款機被強大撞擊力道壓得歪七扭八，營業大廳變成斷垣殘壁，而採訪車車頭也幾乎全毀。

驚悚車禍連同肇事駕駛一共10人受傷，4名路人、1名機車騎士、在銀行裡辦事的3人，還有副駕駛座後方的記者都送醫。其中有三人傷勢嚴重，最嚴重的是一名78歲的旅遊業員工，腦出血合併胸腔骨折，這幾日都得嚴密觀察。

三立電視台發聲明，將全力協助傷者和家屬所需之醫療及後續處理，定會負起應盡之賠償與法律責任，請傷者與家屬安心療養。

台北／綜合報導 責任編輯／施佳宜

