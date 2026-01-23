三立採訪車撞銀行釀10傷！駕駛說法曝「疑1狀況失控」

社會中心／周希雯報導

台北市區今（23日）驚傳車禍，一輛三立新聞採訪車突撞進彰化商業銀行吉林分行，強大的撞擊力道直接撞破牆壁，也波及許多民眾，造成10人輕重傷。警方初步調查，事發當時駕駛無酒駕、精神狀況良好，駕駛也還原當時過程，車輛要轉彎時轉速突然提高，才會失控撞進銀行。詳細事發過程與原因有待進一步釐清。

事發在今（23日）下午約3點，三立採訪車的林姓駕駛，當時開著廂型車載記者，行經濱江街北往南、準備左轉南京東路時，突然失控撞進一旁的彰化銀行，許多民眾閃避不及被撞上，銀行內部也是一片狼藉，連提款機也被撞爛。據悉，目前至少有10人受傷，陸續被送醫治療，其中2人意識不清、有撕裂傷，狀況有待更新。

三立採訪車「突撞進銀行」釀10傷！駕駛還原過程「疑1狀況失控暴衝」

三立採訪車失控暴衝釀10人受傷。（圖／Threads@yihsuan_111提供）

警方到場後初步調查，肇事駕駛未有酒駕、毒駕情事，精神狀況正常；駕駛表示，車子左轉時轉速突然提高，導致突然暴衝撞進銀行，詳細狀況有待釐清。稍早《三立》也發出聲明道歉，「將負起應盡責任」，目前已派員前往醫院慰問關懷，也將全力協助傷者及家屬所需之醫療照護與後續處理，對於造成人員傷害和損失，也會按照法律賠償及負責，請傷者與家屬安心療養。

車禍現場一片狼藉。（圖／翻攝畫面）

車禍現場一片狼藉。（圖／翻攝畫面）

關於事故發生原因，《三立》表示，將全力配合警方調查，釐清相關事實，同時內部已即刻成立專案小組，全面檢視採訪勤務與用車管理流程，並同步盤點車輛安全維護及駕駛出勤管理機制，強化風險控管，確保採訪作業安全，「三立電視再次對本次事故造成民眾受傷與財產損害，表達最深歉意。」

原文出處：三立採訪車「突撞進銀行」釀10傷！駕駛還原過程「疑1狀況失控暴衝」

