三立採訪車撞銀行2人送台大 傷況曝光！1人較嚴重「腦部有出血」

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

一輛三立新聞台的採訪車今（23）日下午發生失控衝進銀行的意外，造成10人受傷，其中有二人送醫時意識不清送往台大醫院救治。台大醫院發言人陳彥元表示，台大醫院約在4點半左右接收病人，其中一人情況比較嚴重，腦部有出血狀況，盡力救治中。但不方便對外揭露病人隱私，因此不會對外說明細節。

根據媒體報導，三立新聞台的採訪車是在行經台北市一江街與南京東路口時，不明原因失控，衝進路口的彰化銀行內，撞擊力道之強，銀行提款機當場粉碎，更波及在銀行內、外的人員。

陳彥元表示，台大醫院是在約4點半左右，接收該二名病人，其中一人情況比較嚴重，腦部有出血狀況。台大醫院目前不方便揭露病人隱私，在緊急醫療網的分配之下，院方會盡力救治。

照片來源：CNEWS資料照

