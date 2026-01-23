三立採訪車暴衝撞彰銀 10人輕重傷名單曝光

[Newtalk新聞] 美國總統川普昨（22）日在瑞士達沃斯（Davos）舉行「和平委員會」簽署儀式，正式宣布成立，並親自擔任擁有「唯一否決權」的領導人。不僅入會「終身席位」叫價10億美元，更有可能未來取代聯合國安理會，而受國際矚目。據消息，目前確認會加入「和平委員會」的 25 國家中，竟有 11 國名列國務卿盧比歐公布的「暫停美國簽證」名單。 川普女婿庫許納（左）也在和平委員會的「核心幹部」中。 圖：翻攝自Ivanka Trump臉書 根據 X帳號「rainbow7852」 揭露的章程，該理事會由川普擔任領導人，核心執行層由其女婿庫許納（Jared Kushner）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）、中東特使威特科夫（Steve Witkoff）及世界銀行行長班加（Ajay Banga）組成，甚至納入英國前首相東尼·布萊爾（Tony Blair）。 川普在成立儀式上強調，這是一個「能把事情辦好」的圈子。根據 X帳號「以色列戰爭」 報導，川普已對中東發出最後通牒：哈馬斯若不解除武裝就等著被消滅，新理事會將領導中東走向「從未見過的新和平」。 來自19國的領袖與高階官員與川普同台簽署

