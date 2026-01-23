社會中心／綜合報導

台北市中山區一江街、跟南京東路口，今天（23日）下午發生重大車禍，一輛三立電視台的採訪車，不明原因失控，高速衝撞進彰化銀行內，瞬間撞毀ATM機台，現場共有10人輕重傷。警消趕抵現場時，還有傷患躺在銀行門口，痛苦呻吟。事發當下的驚悚畫面，也跟著曝光。

一輛白色的廂型車，絲毫沒有減速，直直撞進騎樓，兩位民眾當場被撞倒。只見整輛車衝進銀行，把磚牆、木製裝潢全都撞飛。好幾位民眾橫躺在地上，血跡清晰可見。怎麼也沒想到，好好走在路上，就突然被箱型車撞上，還有傷者疑似被玻璃碎片割傷，渾身是血。報案民眾歐陽小姐：「我跟我同事3個人就衝過去看，就看到一個人躺在地上，有一台廂型車就衝進去彰化銀行，我第一時間就趕快回來打電話報警，嚇到我到現在還在嚇。」週五下午3點10分左右，台北市中山區，位在南京東、一江街口的彰化銀行，快要準備關櫃。三立電視台這輛採訪車卻突然撞進來，把大家都嚇傻。不只提款機被撞爛，磚牆被撞倒。現場更造成7人輕傷、3人重傷。現場滿目瘡痍，停在路邊的機車被撞爛，物品散落一地。肇事車輛的車頭全毀，有半截車身卡進銀行，就連銀行招牌，也掉下來。

三立採訪車暴衝撞進銀行 10輕重傷緊急送醫

三立電視台採訪車衝撞銀行，釀多人受傷。（圖／翻攝畫面）

附近餐廳業者：「當下聽到有砰一聲，聲音聽起來是像變電箱爆炸聲，聽到有消防車的聲音，才知道發生事情。」現場啟動大量傷病患機制，除了被噴飛在門口的民眾，還有兩位受困在大樓跟車子旁。受重傷的，分別是40歲女子，額頭撕裂傷、意識不清，40歲男子手腕撕裂傷，以及65歲女子手指撕裂傷。傷者皆為路人以及到銀行辦事的民眾。第三救災救護大隊蔡家隆：「目前有三位重傷一位中傷五位輕傷，其中一位是司機，他傷勢的狀況比較輕他自己先不送醫。」

根據了解，當時採訪車上，只有駕駛跟一名攝影記者。究竟整起意外是怎麼發生的，還有待進一步調查釐清。

原文出處：三立採訪車暴衝撞進銀行 10輕重傷緊急送醫

