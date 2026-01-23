三立採訪車暴衝撞進銀行 10輕重傷緊急送醫

生活中心／綜合報導

台北市中山區一江街、跟南京東路口，今天（23日）下午發生重大車禍，一輛三立電視台的採訪車，不明原因失控，高速衝撞進彰化銀行內，瞬間撞毀ATM機台，現場共有10人輕重傷。警消趕抵現場時，還有傷患躺在銀行門口，痛苦呻吟。

週五下午的台北市街頭，3、4位民眾卻橫躺在地上，只是走在路上，就突然被箱型車撞上，還有傷者疑似被玻璃碎片割傷，渾身鮮血。下午3點10分左右，位於南京東、一江街口的彰化銀行，原本正忙著準備關櫃了，三立電視台這輛採訪車突然撞進來，大家都嚇傻，不只提款機被撞爛，磚牆被撞倒。現場更造成7人輕傷、跟3人重傷，從其他行車紀錄器畫面更明顯，當時車速其實滿快，在南京東路要左轉時，發生意外。

三立採訪車暴衝撞彰化銀行 7人輕傷3人重傷緊急送醫

三立採訪車撞進彰化銀行，波及路人，10人輕重傷。（圖／民視新聞）





現場可以說是滿目瘡痍，停在路邊的機車被撞爛，物品散落一地，肇事車輛車頭全毀，有半截車身卡進室內，旁邊還有警消不斷提醒，不要靠近很危險，因為車頂不只磚塊掉落、銀行招牌也掉下來。報案民眾歐陽小姐回想經過：「我跟我同事3個人就衝過去看，就看到一個人躺在地上，有一台廂型車就衝進去彰化銀行，我第一時間就趕快回來打電話報警，嚇到！我到現在還在嚇！」附近餐廳業者：「當下聽到有砰一聲，聲音聽起來是像變電箱爆炸聲，聽到有消防車的聲音，才知道發生事情。」台北市第三救災救護大隊長蔡家隆：「總共派遣7輛消防車，8輛救護車，人員43名到現場，在現場發現一部三立電視台的廂型車，撞到彰化銀行，清查之後，（銀行內32位）行員都沒有問題（受傷）。」





三立電視台致歉，也表示會負起賠償、相關責任。（圖／民視新聞）





現場馬上啟動大量傷病患機制，因為除了被噴飛在門口的民眾，還有兩位受困在建築物跟車子旁邊，受重傷名單，分別是40歲女子，有5公分額頭撕裂傷意識不清，40歲男子手腕撕裂傷；以及65歲女子手指撕裂傷。台北市中山分局分局長張耀仁：「初步詢問駕駛，他的精神狀況，看起來是良好的，初步了解，也沒有酒駕或是毒駕的狀況，據駕駛的轉述是，車輛的轉速突然提高，導致駕駛狀況失控。」根據了解，當時採訪車上，只有駕駛跟一名攝影記者，三立電視台高層，也立即派人前往慰問，並道歉，同時會負起賠償跟相關責任，內部也成立專案小組，通盤檢視，只是說，現場民眾只是出個門，意外被撞，詳細事故原因，還有待進一步釐清。





