三立採訪車暴衝撞銀行釀10傷 驚悚畫面曝光
台北市中山區驚傳嚴重車禍，今（23）天下午3點10分左右，三立電視台一輛箱型採訪車，行駛到南京東路二段和一江街交叉口時，不明原因突然偏離車道，高速衝撞路邊多位民眾，再一頭撞進彰化銀行吉林分行，猛力的撞擊力道把提款機直接撞毀，造成10人輕重傷，事發瞬間畫面稍早曝光。
從側邊車輛的行車紀錄器看到，當時路口正好是綠燈，大批行人正從彰銀前方通過，準備過馬路，突然三立電視台的白色採訪車，無預警朝人行道暴衝，且疑似完全未減速，猛力衝進彰銀，由於速度之快，正在人行道上的多名路人來不及閃躲，直接被撞倒在地。
三立採訪車撞銀行畫面曝光。圖／翻攝自Threads@yihsuan_111
猛力的撞擊力道，把彰化銀行ATM部分撞得稀巴爛，採訪車的車頭還直接「貫穿」銀行牆壁，銀行內部散落大量磚頭，一片狼藉，事故一共造成10人受傷，其中重傷3人、中傷1人、輕傷6人，除司機之外，皆送醫治療。
彰銀牆面整個被撞穿。圖／台視新聞
責任編輯／陳盈真
