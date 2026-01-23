三立採訪車暴衝釀10人輕重傷 銀行內部畫面曝光

新北市 / 綜合報導 19日下午將近3點，新北市淡水馬偕醫院發生一起醫療暴力事件，曾在《艋舺》、《賽德克‧巴萊》擔任紋身指導的知名李姓刺青師，在診間時疑似不滿醫生診療過程太過草率，雙方發生嚴重口角後，刺青師竟然動手揮拳攻擊醫生，現在李姓刺青師首度在網路發文還原事發，而遭到毆打的宋姓醫師也打算提告。員警VS.醫院駐衛警察說：「(醫生跟他講話)，醫生講話也是太年輕了，講話可能不爽。」員警急匆匆趕到醫院，詢問醫院駐衛警，剛剛發生什麼事，原來警方接獲報案，醫院裡傳出醫療暴力事件。員警VS.當事醫生說：「(法律上面的告訴的話那你再來找我)，他是現在會有什麼問題，他現在是，他現在目前沒有啦，現在目前沒有。」警方進到診間，醫生仍然驚魂未定，原來稍早他被病患，出拳攻擊左胸挫傷，涉嫌打人的是他。當事李姓刺青師(99.07.23)說：「人嘛對啊，副會長輪不到我接啦。」雙手上銬被警方帶回，他是知名李姓刺青師，擔任電影《艋舺》、《賽德克．巴萊》紋身指導，受到矚目身為紋身公會理事長的他，過去曾捲入暴力討債，甚至有妨害公務等前科，如今又因涉嫌醫療暴力上新聞。當事李姓刺青師說：「我說那些是要裝多久，那就是裝到死，你不覺得很扯嗎，那我說那請問一下我多久會死，他說快了，這樣年輕的醫生，然後來做這樣隨便的一個醫療評斷。」事後刺青師也首度發文，承認自己打人不對，並還原事發當下19日當天下午3點，他到淡水馬偕醫院複診，一進診間醫生跟他說，癌細胞復發要裝人工血管，準備化療刺青師詢問，會裝多久醫生說一直裝著，但他認為應該要主動告知病患，是否還有可選擇的治療方式，後續雙方發生口角，還爆發肢體衝突。新北市淡水分局竹圍派出所長何宗諭說：「本分局於21日受理報案後，立即通知李姓涉嫌人到案說明，全案將依刑法傷害罪強制罪及違反醫療法，移送士林地檢署偵辦。」對此馬偕醫院聲明，嚴正譴責醫療暴力事件，後續完成相關通報，事發後兩天醫師已經提告，雙方誰對誰錯，將在法院上對簿公堂。 原始連結

