三立電視台採訪車衝撞彰化銀行分行，造成多名民眾受傷、銀行設施嚴重毀損！67歲林姓駕駛說詞反覆，從恍神、車輛機械問題，最後又聲稱"踩不到煞車"。三立電視台發聲明致歉，承諾負起賠償責任，並成立專案小組調查事故原因。肇事的林姓駕駛，在作完筆錄後，被依重傷害罪嫌，移送台北地檢署。

身穿灰色外套、黑色長褲，滿頭白髮的男子，在警方的帶領下，快步走上警車。他就是開著採訪車，暴衝撞進銀行的林姓司機。把時間回推到週五下午三點，這名頭髮灰白的駕駛，事發後在警方的帶領下，坐上警車。過程中，他還不斷伸出手，企圖遮擋拍攝。根據了解，67歲的林姓駕駛才剛到職不久，當時他載著一名攝影記者，從松山區八德路上的國民黨黨部，準備返回位在內湖的公司。就在行經南京東路時，疑似闖紅燈，接著採訪車突然暴衝，造成多人受傷。林姓駕駛一開始向警方供稱，自己有點恍神，接著又說疑似是車輛機械問題，最後則改口，說是踩不到煞車，說詞反覆。

三立採訪車暴衝銀行！ 67歲肇事駕駛「重傷害」移送北檢

三立電視台採訪車暴衝，造成多人受傷。（圖／民視新聞）

台北市中山分局分局長張耀仁：「看起來是良好的，初步了解，也沒有酒駕或是毒駕的狀況，據駕駛的轉述是，車輛的轉速突然提高，導致駕駛狀況失控。」這名肇事的林姓駕駛，最後被依重傷害罪嫌，移送台北地檢署。三立電視台則發聲明表示，後續將盡全力負起賠償跟相關責任，內部也會成立專案小組，通盤檢視，釐清整起案件的來龍去脈。









三立電視台採訪車暴衝，造成多人受傷。（圖／民視新聞）





