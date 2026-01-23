三立採訪車爆衝撞彰銀釀10傷 警方：駕駛供稱發生機械問題

三立電視台一輛採訪車23日下午3時許行經北市南京東路時，突因不明原因爆衝撞入彰化銀行吉林分行，已知造成10人輕重傷，其中3人傷勢較為嚴重，另有1人中傷、6人輕傷。

台北市消防局指出，下午3時10分接獲報案，稱台北市南京東路二段發生重大車禍，抵達現場後發現有8人噴飛在銀行門口周圍、另有2人受困車旁，隨即啟動大量傷患機制，將病患分送台大、仁愛、松山、馬偕等醫院。採訪車司機意識清醒，因僅受輕傷而拒絕送醫，是否酒駕仍有待警方調查。

台北市警方則表示，駕駛供述稱是車輛發生機械問題導致肇事，但實際原因仍有待進一步釐清。