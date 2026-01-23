三立採訪車爆衝撞彰銀！ATM撞爛、外牆破大洞 10人輕重傷名單曝光

記者林盈君／台北報導

23日下午3時許，台北市中山區一江街、南京東路二段路口，一台三立電視台採訪車，不明原因高速衝撞路邊的彰化銀行，導致現場10人輕重傷送醫，其中有3人傷勢較嚴重，被送往台大醫院及仁愛醫院，其餘傷者分別送往馬偕、仁愛、台安及松山三總，詳細事故過程及原因，仍待警方進一步調查釐清，對此，三立電視台表示，將盡最大誠意負責，也將負起後續相關責任。

三立電視台採訪車突失控撞進彰化銀行，造成10人輕重傷送醫救治。（圖／翻攝畫面）

據了解，今天下午，三立電視台採訪車行經南京東路二段路口，不明原因高速衝撞，撞進路邊的彰化銀行吉林分行，將外牆提款機部分撞爛，車頭還衝進銀行內，現場一片狼藉，還波及共10人輕重傷，包括路人及當時在銀行的民眾。事件發生後，三立電視台發出聲明，強調會盡最大誠意負責，除了發放慰問金外，亦將派員到醫院探視，待警方釐清事故原因後，將負起後續相關責任。

10人輕重傷名單：（3人重傷、1人中傷、6人輕傷）

●女40、意識不清、約5公分額頭撕裂傷、送台大。

●男40、意識不清、手腕撕裂傷、送台大。

●女65、意識清醒、手指撕裂傷、送仁愛。

●男48、意識清醒、2小腿疼痛、送仁愛。

●女88、意識清醒、輕傷，送台安。

●女49、意識清醒、輕傷，送台安。

●男50、意識清醒、輕傷，送松山三總。

●男50、意識清醒、輕傷，送松山三總。

●男41、意識清醒、輕傷，送馬偕。

●男、肇事司機 未送醫

