即時中心／潘柏廷報導

《三立新聞》一輛白色採訪車，今（23）日下午突然大爆衝，直接撞入北市彰化銀行吉林分行，導致現場滿目瘡痍外，更有3人重傷、7人輕傷；林姓男駕駛經酒測後確定並無酒駕，但為了釐清詳細事故原因，警方也將其帶走，相關畫面也隨之曝光。

位於台北市的彰化銀行吉林分行，今日下午慘遭林姓駕駛的《三立新聞》SNG採訪車直接報衝猛撞，由於撞擊過於猛烈，導致牆壁不少磚頭掉下來，現場更相當混亂。

警消獲報後立即到場處置，目前共10人受傷，其中3位民眾屬於重傷狀態；至於，林姓駕駛經酒測後，確定並無喝酒開車上路，但因肇事原因仍待釐清，因此警方也將其帶走。

廣告 廣告

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／三立採訪車猛撞彰銀釀10傷 警方帶走林姓駕駛畫面曝

更多民視新聞報導

失控直衝ATM！三立SNG車撞彰銀釀10傷 酒測結果出爐了

三立採訪車出事了！暴衝撞彰銀釀10傷 民眾渾身血躺擔架畫面曝

三立採訪車撞入銀行！對面大樓視角曝光 目擊者：頭髮還是血？

