三立採訪車疑闖紅燈 失速暴衝撞進銀行10人輕重傷

台北市 / 綜合報導

台北市中山區南京東路2段，今(23)日下午3點多發生嚴重車禍意外！一台三立電視台採訪車，突然高速衝入一間彰化銀行，當場造成包含駕駛共10人受傷，其中有3位民眾一度失去意識重傷送醫，好在緊急送醫後都恢復意識，肇事的林姓駕駛沒有酒駕，供稱疑似因為恍神肇禍，而三立電視也發出聲明，表示已派員前往醫院慰問，將會全力協助傷者，並配合調查，內部已經成立專案小組檢視用車管理流程，深表歉意將負起責任。

廣告 廣告

整排車輛正停等紅燈，路口衝出一輛車，高速開上人行道，直接撞進彰化銀行，意外瞬間來得又急又快，從車子出現在畫面中到撞擊，大約僅僅2秒，當時人行道上不少民眾，根本來不及閃，目擊民眾說：「剛剛以為是隔壁鷹架塌下來的聲音啊，跑出去看結果是車子，已經在ATM那邊了，好像有6，7個人受傷躺在地上，救護車通通載走了。」

事故現場滿目瘡痍，車殼碎片散落一地，連牆壁都被撞破磚瓦掉落一地，人行道上好幾名傷者倒地，還有的人卡在牆邊，警消趕往現場搶救。驚悚一幕發生在人來人往的台北市中山區，南京東路2段，23日下午3點多，一輛三立新聞採訪車突然衝上人行道，撞進彰化銀行ATM的位置，造成10人受傷，其中重傷的3人，分別手腕額頭手指撕裂傷，有2人一度意識不清，另外有1名中傷6名輕傷。

台北市消防局第三大隊長蔡家榮說：「除了被噴飛在這個門口的之外，還有再兩位，是受困在建築物旁邊，車子的旁邊，總共有10位受傷。」肇事的三立採訪車林姓駕駛，警方初判沒有酒駕，供稱因為突然恍神，導致轉彎速度過快，來不及踩剎車。

而三立電視也發聲明，強調已派員前往醫院慰問，將會全力協助傷者，內部也即刻成立專案小組，全面檢視採訪勤務與用車管理流程，將負起應盡責任。採訪車出勤途中發生嚴重車禍意外，究竟是人為疏失還是有其他原因，警方也正調查釐清中。

原始連結







更多華視新聞報導

滿地碎石瓦礫！ 三立採訪車撞銀行 2台ATM全毀

採訪車衝撞銀行釀10傷 三立電視：將盡最大誠意負責

松山機場附近驚險車禍！駕駛頭暈失控暴衝2人傷

