三立採訪車肇事駕駛說話了！失控猛撞...車頭卡進彰化銀行內 意識清醒僅輕傷

台北市南京東路二段、吉林路口今日下午發生交通事故，三立電視台採訪車不明原因衝入彰化銀行吉林分行，現場提款機毀損，多名路人與銀行內人員受傷送醫。（讀者提供）

台北市南京東路二段與吉林路口今（23日）下午發生一起重大交通事故，一輛三立電視台採訪車行經路口時，突然衝進彰化銀行吉林分行，強烈撞擊導致提款機損毀，並造成現場至少10人受傷。警方已介入調查，事故原因仍待釐清，而肇事駕駛稍早也對此做出回應。

三立採訪車為何衝進銀行？

警方指出，肇事車輛為三立電視台所屬採訪車，當時由67歲江姓駕駛駕駛，行經南京東路二段準備左轉時，車輛突然失控，直接衝入路口旁的彰化銀行吉林分行。

肇事駕駛怎麼說？

警方轉述駕駛說法，江姓駕駛表示自己並無闖紅燈，轉彎時「車輛轉速突然升高」，才會導致衝撞發生，相關說法仍需透過後續事故鑑定釐清。

南京東路車禍傷者狀況如何？

本起事故共造成10人受傷，其中多為路人與銀行內人員。警消到場後，立即將傷者分送至多家醫院救治。

傷者中有2人一度意識不清，分別出現頭部與手腕撕裂傷，其餘傷者多為肢體擦挫傷或輕傷，目前皆已接受醫療處置，詳細傷勢仍由院方評估。

傷者分送多家醫院 駕駛輕傷未送醫

警方統計，傷者年齡介於40歲至88歲之間，分別送往台大醫院、仁愛醫院、臺安醫院、松山三軍總醫院及馬偕醫院治療。

至於江姓駕駛本人，意識清醒、僅有輕傷，經現場評估後未送醫。

三立電視如何回應？

對於事故發生，三立電視台發表聲明表示，將以最大誠意面對事件，除已安排慰問金事宜外，也將派員前往醫院探視傷者。

三立電視台指出，待警方釐清事故原因後，將依調查結果負起相關責任，並全力配合後續處理。

