三立採訪車衝撞彰銀 北市警局長到場調動大批警力維安蒐證

三立電視台採訪車24日下午不明原因失控撞進北市中山區的彰化銀行內，已知有10人受傷，其中2人意識不清送台大治療，整起事故肇事原因仍待調查釐清。(記者羅沛德攝)

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警察局長林炎田，才上任沒幾天就遇到三立電視採訪車衝入彰化銀行吉林分行事件。他不僅親自到場督勤，除了案發地點的中山分局警力外，還調動台北市刑警大隊、市警局公關室、鑑識中心等單位全員到場，展現他事必親躬的積極性。

今日下午北市中山區發生三立電視採訪車衝入彰化銀行吉林分行事件後，由於案發地點敏感，又是電視台採訪車肇禍，造成10人輕重傷，中山分局為求慎重，不僅由分局長張耀仁，副分局長林信介、吳坤安，也均親自帶同偵查隊、管區長春所等近30餘人到場蒐證和維持現場序。

廣告 廣告

市警局長林炎田接獲通報，也立即指示北市刑警大隊偵查隊前往負責蒐證，公關室擔綱現場與採訪媒體溝通維護，鑑識中心也派員協助中山分局鑑識小隊進行完整取證和現場傷者位置作還原調查。

林炎田到場後，仔細確認警方各關卡都無缺失，在詢問過調查進度和結果後，才悄悄離開。警方各單位則是驚的一身冷汗，終於見識到這位「處事非常積極」的新任局長作風。

三立電視台採訪車24日下午不明原因失控撞進北市中山區的彰化銀行內，已知有10人受傷，其中2人意識不清送台大治療，現場整片牆壁直接被撞穿，地面上磚塊遍布，滿目瘡痍，整起事故肇事原因仍待調查釐清。(記者羅沛德攝)

三立電視台採訪車24日下午不明原因失控撞進北市中山區的彰化銀行內，已知有10人受傷，其中2人意識不清送台大治療，整起事故肇事原因仍待調查釐清。(記者羅沛德攝)

三立電視台採訪車24日下午不明原因失控撞進北市中山區的彰化銀行內，已知有10人受傷，其中2人意識不清送台大治療，整起事故肇事原因仍待調查釐清。(記者羅沛德攝)

三立電視台採訪車24日下午不明原因失控撞進北市中山區的彰化銀行內，已知有10人受傷，其中2人意識不清送台大治療，肇事車輛幾乎車頭全毀，整起事故原因仍待調查釐清。(記者羅沛德攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

三立採訪車撞進彰化銀行 司機警訊這樣說

採訪車撞進北市彰銀釀多人受傷！《三立新聞》發聲明

國民法官審貪污案首例！新店戶政人員涉收賄1114萬洩密起訴

三立採訪車衝進彰銀釀10傷 高速暴衝畫面曝光

