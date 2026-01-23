三立採訪車衝撞彰銀！狀元糕攤遭波及 民眾躲一劫憶：幸好附近沒瓦斯桶

即時中心／連國程報導

一輛三立新聞採訪車今（23）日下午撞進彰化銀行吉林分行，ATM提款機全被撞毀，造成10人輕重傷。有民眾在Threads上寫下事發經過，表示當時車輛還衝撞到一旁的狀元糕攤位，他相當擔心若現場有瓦斯桶，後果恐不堪設想。





根據目擊民眾表示，案發現場滿目瘡痍，許多附近民眾受到驚嚇，他當時若走得快一點，可能也會被採訪車撞到。事發後他馬上通報119。案發地點附近有個狀元糕攤位也被撞爛，他很擔心若攤位有瓦斯桶，恐怕會釀成氣爆。他本人躲過一劫，也直呼從沒想過會碰上這種意外。

