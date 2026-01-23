三立採訪車衝撞進彰銀 3人重傷昏迷已恢復意識

一輛白色三立採訪車穿過馬路，突然越開越快，轉向主要道路，卻是失控暴衝，整輛車撞進銀行。現場一片狼籍，拉起封鎖線戒備。不僅車輛嚴重變形，銀行也因劇烈撞擊，建物破大洞、天花板管線外露、ATM設備受損。

這起車禍事故一共10人受傷，傷者除了駕駛與乘客，其他都是銀行客戶與路過的騎士與行人；其中3人重傷、一度昏迷，幸好經搶救後目前恢復意識。

台北市中山分局長張耀仁說明，「那他的說法初步就是轉速，是機械造成的問題。是他的說法是正確的呢？還是他的精神恍惚？或者是他的操控的失當？這一部分我們還要再做進一步的釐清。」

鑑識小組到場採證，肇事的60多歲林姓司機，23日下午3時許載著1名攝影記者外出，卻在採訪途中出事故，行經台北市的一江街與南京東路口，撞上彰化銀行吉林分行ATM，更一路撞進銀行內。

警方初步調查，駕駛沒酒駕，辯稱車輛轉速失控，但是否涉及恍神等原因，有待後續釐清。

台北市結構工程技師公會常務楊金龍指出，「一、二樓看起來都沒有實質的結構損壞，也沒有看到明顯的裂縫，所以不需要任何的支撐補強，只有一些那個磚牆已經毀損了。」

面對此次事件，三立電視發聲明致歉，強調會負起應盡的賠償與法律責任，以及協助傷者後續處理；並且說明駕駛的出勤與休假正常，但有關事故原因全力配合警方調查，內部也已成立專案小組，全面檢視採訪勤務與用車管理流程。

