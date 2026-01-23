三立採訪車衝撞銀行遭疑疲勞駕駛 北市府將調閱駕駛出勤記錄

三立電視台採訪車衝撞銀行造成10傷。（翻攝畫面）



《三立新聞台》一輛採訪車，今天（23日）下午行經台北市一江街、南京東路口時，突然不明原因直接衝進彰化銀行，造10民眾輕重傷，駕駛第一時間稱車子機械故障，後來坦承恍神，遭外界質疑是否過勞。台北市勞動局將進行勞檢，調閱林姓駕駛在公司的出勤及排班狀況。

這起傷勢共造成3人重傷、7人輕傷，當時在車上的33歲記者何孟哲也受到輕傷。駕車的林姓攝影記者（68歲）確認沒有酒駕或毒駕行為，一開始說是車子疑似故障失控，後來坦承「有點恍神」，但否認疲勞駕駛。

台北市勞動局表示，為了確認林姓駕駛的排班狀況，勞檢處已請雇主提供出勤紀錄，並安排勞檢訪談核實。（責任編輯／殷偵維）