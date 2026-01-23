三立採訪車載1記者從國民黨回程 撞進銀行釀10傷

一輛三立電視的採訪車剛從國民黨記者會結束，要回公司，經過南京東路，突然撞進彰化銀行。（圖／東森新聞）





今天（23）下午3點10分，銀行還沒關門，一輛三立電視的採訪車剛從國民黨記者會結束，要回公司，經過南京東路，突然撞進彰化銀行，釀成10人受傷，其中3人傷勢嚴重。67歲駕駛供稱，因為恍神再加上當時突然踩不到煞車才會釀禍，現在警方已經著手調查中！三立電視發出聲明致歉，會負起應盡責任。

好幾輛車路口等紅燈，突然一輛白色廂型車高速衝進銀行內，當場飄出粉塵，甚至還有機車噴飛倒地，事發就在23日下午三點多，北市中山區南京東路口。肇事車輛就是三立採訪車，當時車上除了駕駛，還有一名攝影記者，整輛車就卡在兩座ATM間，撞擊力道之大，連牆面水泥塊都被撞破，行員透露當下，大樓突然震了一下，車禍更造成10個人受傷。

中山分局長張耀仁：「車輛是從一江街北往南，他本來是要左轉南京東路，我們初步詢問駕駛，他的精神精神狀況是良好的，初步也沒有酒駕或毒駕的狀況，據駕駛的轉述是說，車輛的轉速是突然提高的，導致他駕駛的狀況是失控的。」

事發突然，北市消防局立刻啟動，大量檢傷機制，至於肇事駕駛，經過酒測沒有喝酒，但對於肇事原因，他卻三緘其口。記者vs.肇事駕駛：「（你是身體不舒服嗎），對啦。」

駕駛向警方供稱，他當下恍神踩不到煞車，還說是車輛轉速突然升高，當時他們是要從國民黨部回到內湖總部，到底肇事原因為何，仍有待警方後續調查釐清。

對此，三立集團發出聲明，表示三立電視深表歉意，首要任務要確保傷者獲得妥善救治，相關主管也趕到醫院慰問，將會全力協助傷者跟家屬所需的醫療照護，至於事故原因，將會全力配合警方調查，三立集團絕不推諉卸責。

