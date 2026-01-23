三立採訪車釀10傷！檢警依重傷害罪送辦 勞動局同步追查出勤

三立採訪車突失控衝入台北市中山區彰化銀行，釀成10人受傷事故。（圖／林冠吟攝）

台北市中山區23日下午發生重大車禍事件，一輛三立新聞台採訪車於下午3點多行經一江街與南京東路口時，疑似失控衝進路旁彰化銀行，造成車內外共10人受傷送醫，其中3人傷勢嚴重。事故造成銀行玻璃全毀、提款機損壞，現場一片混亂，檢警認為駕駛涉有重傷害嫌，已依法移送偵辦。

根據現場回報，車禍導致銀行內部多人受傷，包括3人重傷、4人輕傷，另有一名機車騎士及車內兩人也受到波及。傷勢較重者包含一名全身撕裂傷女性及另一名臉部與胸腔多處骨折女子，目前仍在醫院治療中。

肇事駕駛為67歲林姓男子，事發時載著33歲何姓記者返回公司，車輛於轉彎時突然轉速異常提升，導致失控衝入銀行。他向警方供稱可能因操作不慎或機械故障釀禍，事後檢測排除酒駕及毒駕可能。據《ETtoday新聞雲》報導，警方目前成立專案小組，釐清詳細肇事原因與責任歸屬，儘管現階段尚無人提告，檢警仍依《刑法》重傷害罪嫌將林姓駕駛移送地檢署偵辦。

三立電視台則表示將全力負起責任，除發放慰問金，亦已派員赴醫院探視傷者，待警方調查結果出爐後，將配合處理後續事宜。另外，北市勞動局對此事故亦已介入了解。針對駕駛是否因長時間工作或過勞導致操作失誤，勞檢處已要求三立電視台提供肇事駕駛之出勤紀錄，並將安排相關訪談，以釐清其執勤狀況是否合乎勞動法規。

除此之外，彰化銀行董事長胡光華事發後第一時間前往出事分行了解狀況，並指示啟動危機處理機制，銀行高層亦已前往醫院慰問傷者。





