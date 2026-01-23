三立採訪車駕駛疑恍神衝撞進銀行 10人輕重傷

（中央社記者黃麗芸、沈佩瑤台北23日電）由48歲林男駕駛的三立電視台採訪車今天突然衝撞進北市彰化銀行內，造成10人輕重傷，建物多處受損，警消獲報到場救援，林男供稱是因恍神釀禍，初步已排除酒駕。

北市警消下午3時10分獲報，指中山區南京東路二段的彰化商業銀行吉林分行突遭1輛汽車衝撞，造成多人受傷，立即出動指揮車3輛、消防車5輛、救護車5輛和36人到場救援。

初步調查了解，肇事車輛案發時僅正、副駕駛在車上，當時正沿一江街朝南行駛，突然不明原因衝撞進位於南京東路2段的彰化銀行內，車身整個卡在建物口，造成包括行人、辦事民眾和行員等10人輕重傷。

已知傷者狀況包括，40歲女子意識不清、約5公分額頭撕裂傷；40歲男子意識不清、手腕撕裂傷；65歲女子意識清醒、手指撕裂傷；48歲男子意識清醒、2小腿疼痛；88歲老婦意識清醒、輕傷；49歲女子意識清醒、輕傷。

以及，50歲男子意識清醒、輕傷；50歲男子意識清醒、輕傷；41歲男子意識清醒、輕傷；還有駕駛林男輕傷、未送醫。

台大醫院表示，下午4時30分左右有2名患者送抵台大搶救，其中1人傷勢較嚴重，腦部有出血狀況，目前都在積極救治中。

警方已排除駕駛林男酒駕，並緊急協助傷者送醫治療，並派遣鑑識人員到場採證，目前現場仍在執行交通管制。

林男供稱，是因行車時突然恍神而釀禍，詳細肇事原因仍待後續調查釐清中。（編輯：張銘坤）1150123