三立採訪車高速撞進彰銀 4女6男輕重傷送醫

三立電視台採訪車今午失控撞進彰化銀行，造成10人輕重傷。（警方提供）

今天（23日）下午3點多，由林姓男子駕駛的三立電視台採訪車欲返回公司時，原本沿一江街北往南方向行駛，左轉時卻高速衝進南京東路二段的彰化銀行吉林分行，因衝撞力道猛烈，不但提款機被撞爛，磚牆也被撞毀，現場造成10名民眾輕重傷，警消獲報後隨即協助傷者送醫，而林男經檢測後酒測值為0。

監視器拍下肇事採訪車（紅圈）通過十字路口時速度飛快。（翻攝畫面）

警方指出，目前已將肇事車輛拖吊移置，將對車輛進行鑑識及相關檢驗，以釐清肇事原因，事發後，監視器畫面也曝光，畫面拍下肇事的採訪車行經一江街欲穿越南京東路二段時，車速非常快，在疑似沒有煞車的情況下，直接撞進銀行內，瞬間粉塵漫天，也讓周邊路過民眾非常驚恐，肇事司機林男則稱欲轉彎時，車輛轉速突然拉高失控，確切肇事原因還有待後續釐清。

警消到場後協助10名傷者送醫。（翻攝畫面）

北市消防局則指出，獲報後及啟動重大傷患機制，派遣7輛消防車、8輛救護車到場，到場後發現有2人受困在銀行旁邊的小空間，立即打破玻璃窗協助脫困。警消統計，現場4女6男輕重傷（重傷3人、中傷1人、輕傷6人），其中3人傷勢較為嚴重，皆已送往醫院治療，所幸3人送醫後已恢復意識。

受傷名單：

女40、意識不清、約5公分額頭撕裂傷、送台大。 男40、意識不清、手腕撕裂傷、送台大。 女65、意識清醒、手指撕裂傷、送仁愛。 男48、意識清醒、2小腿疼痛、送仁愛。 女88、意識清醒、輕傷，送台安。 女49、意識清醒、輕傷，送台安。 男50、意識清醒、輕傷，送松山三總。 男50、意識清醒、輕傷，送松山三總。 男41、意識清醒、輕傷，送馬偕。 男 司機 未送醫

