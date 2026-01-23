三立採訪車「失控衝進銀行」初步調查曝光 三立新聞台發聲明：盡最大誠意負責

台北市中山區一江街、南京東路口稍早發生重大車禍。（讀者提供）

台北市中山區今（23）日下午3時許發生一起嚴重車禍，一輛隸屬三立新聞採訪車突失控爆衝，整台車撞進南京東路二段的彰化銀行吉林分行門口騎樓。對此，警方初步搜索，未發現有酒駕或毒駕情形；三立新聞台也做出回應。

台北市中山區一江街、南京東路口稍早發生重大車禍，一輛三立新聞台的採訪車不明原因衝進彰化銀行內，撞擊力道將提款機全撞爛，波及多名行員及路人。據了解，警消獲報到場時，現場共10人受傷，其中3人意識不清、傷勢嚴重，目前送醫搶救中。

廣告 廣告

另外，據警方初步調查，肇事駕駛為48年次的林姓男子，未發現有酒駕或毒駕情形，詳細的失控原因及事故發生經過，仍有待進一步調閱監視器及調查釐清。

對此，三立電視台稍早也急做出回應，指本台將盡最大誠意負責，除了發放慰問金外，亦將派員到醫院探視，待警方釐清事故原因後，本台將負起後續相關責任。

更多鏡週刊報導

19歲遭前男友外流「18分鐘性愛片」牟利 名媛芭莉絲希爾頓力挺修法：那不是醜聞是虐待

「線下課程更私密」前員工現身爆猛料 官媒出手了！周媛「靈動身體X型」恐GG

NASA「錨計畫」機密外洩？傳地球重力將消失7秒釀4千萬人亡 官方揭8/12天文真相