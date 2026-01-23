三立採訪車「整台撞進銀行」釀10傷 電視台正式「發聲明」致歉：依法賠償

三立採訪車撞進銀行。警方提供、翻攝三立電視台官網

台北市中山區南京東路二段與一江街口，今（23）日下午 3 時許發生一起嚴重車禍。一輛三立電視台採訪車在行經該路段時，因不明原因突然暴衝，整輛車直接撞進位於轉角的彰化銀行吉林分行，造成銀行大門及內部設施嚴重毀損，現場更導致 10 名民眾受傷送醫。對此，三立電視台隨即發表聲明，對受傷民眾與銀行表達深切歉意，並承諾將依法負起賠償責任。

三立採訪車撞進銀行，已造成10名傷患。警方提供

採訪車失控釀十傷

根據台北市消防局回報，這起事故發生於下午 3 時 10 分，當時三立採訪車正前往採訪途中，卻在轉彎處失控衝破銀行玻璃大門，造成多名正辦理業務的顧客與路人受傷。受傷的 10 人中，有 2 人傷勢較為沉重，送醫時意識不清，其餘傷者則分別受有擦挫傷及撕裂傷。警方到場後對林姓駕駛進行酒測，數值為 0，詳細事故原因仍待調閱監視器與行車紀錄器進一步釐清。

對於意外事故，三立發聲明道歉。林煒凱

三立電視發表聲明致歉

針對此重大交通意外，三立電視於傍晚發表聲明指出，對於採訪車造成民眾受傷及彰化銀行設施受損，深表歉意並將負起應盡責任。聲明中強調，目前首要工作是確保傷者獲得妥善救治，本台已立即派員前往醫院慰問關懷，並將全力協助傷者及家屬所需之醫療照護與後續處理。

成立專案小組強化管理

三立電視表示，對於本次事故造成的人員傷害與相關損失，將依法律規定辦理賠償與相關責任事宜，並請傷者與家屬安心療養。內部已即刻成立專案小組，全面檢視採訪勤務與用車管理流程，同步盤點車輛安全維護及駕駛出勤管理機制，強化風險控管。三立再次向受害民眾與財產損害表達最深歉意，並承諾全力配合警方調查，以釐清事實真相。

針對今（23）日下午約三點，本台採訪車於前往採訪途中發生重大交通事故，造成民眾受傷及彰化銀行分行設施受損，三立電視深表歉意，並將負起應盡責任。

三立電視表示，目前首要工作是確保傷者獲得妥善救治。本台已立即派員前往醫院慰問關懷，並將全力協助傷者及家屬所需之醫療照護與後續處理。對於本次事故造成之人員傷害與相關損失，本台將依法律規定辦理賠償與相關責任事宜，請傷者與家屬安心療養。

關於事故發生原因，本台將全力配合警方調查，釐清相關事實。同時，內部已即刻成立專案小組，全面檢視採訪勤務與用車管理流程，並同步盤點車輛安全維護及駕駛出勤管理機制，強化風險控管，確保採訪作業安全。

三立電視再次對本次事故造成民眾受傷與財產損害，表達最深歉意。



