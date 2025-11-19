三立提告加重誹謗不起訴 王鴻薇：感謝檢方公正判決

今年5月民進黨推動大罷免期間，國民黨立委王鴻薇指控「三立新聞」配合青鳥製造新聞，遭三立對王鴻薇等5人提告加重誹謗等，台北地檢署今（19）日以罪嫌不足等理由處分不起訴。對此，王鴻薇在臉書貼出最新回應。

王鴻薇。(圖/截自王鴻薇臉書)

王鴻薇5月24日在臉書指出，她在龍田活動中心舉辦反罷免宣傳時，平時未到場的「三立新聞」記者突然出現，同時也有疑似青鳥罷團派來的女子當面嗆聲，指控「三立新聞」配合青鳥製造新聞。後來前國民黨發言人楊智伃，立委徐巧芯、新北市議員江怡臻及「不演了新聞台」直播主朱凱翔也都評論此事件是「碰瓷未遂」，5人全部遭到三立提告。

王鴻薇今天在臉書貼文寫道，今天針對三立新聞對她指稱「三立新聞配合罷團青鳥」，為幫罷團造勢、製造新聞，向她、楊智伃及朱凱翔、徐巧芯、江怡臻5人提告公然侮辱、加重誹謗罪。今天台北地檢署均不起訴處分。

三立。(圖/中國時報羅永銘攝)

王鴻薇表示，檢方說明，認為她當天反罷宣講並未發媒體採訪通知，卻遭不同政治立場者嗆聲質疑，三立確實在現場採訪，王鴻薇是依據證據，確信其為真實而發文，該事實並非杜撰，難認王鴻薇有減損三立名譽的真實惡意，不構成妨害名譽罪。

王鴻薇也發出聲明：

「感謝檢方明察秋毫，對於國內媒體環境，及保障言論自由做出公正的判決，以正視聽。」

「鴻薇本身是媒體出身，媒體對新聞報導之取材、安排、呈現方式，關乎媒體的公信力與社會監督功能，涉及新聞自律、採訪倫理與資訊真實性，大罷免期間，確實有部分媒體因特定立場為政治目的團體造勢、製造新聞等行為，無疑重傷媒體第四權形象。」

「尤其明年2026年九合一選舉將至，希望本案可以讓媒體引以為戒，堅守媒體操守與自律，維護國內新聞媒體環境，還需要各界媒體共同努力。」

