三立敗訴！遭指「詐團、邪教」提告媒體人 合理評論不起訴確定

三立電視台今年5月報導罷免綠委吳沛憶領銜人李孝亮「一罪一罰要關30年」，李孝亮上媒體人朱凱翔的網路節目對談，朱凱翔痛批三立如「詐團」、「邪教」，三立提告誹謗，但北檢不起訴，再議也遭高檢署駁回。

根據《中國時報》報導，今年5月，朱凱翔在與李孝亮對談的節目中提到，三立的報導對李孝亮及其家人造成極大壓力，導致李孝亮母子失和，朱凱翔痛批：「三立毀人家庭」、「這個毒害人心的程度，不下於詐騙集團」、「跟邪教沒兩樣」、「三立的好朋友們，如果良心未泯的，放下屠刀立地成佛OK？」李孝亮在旁回應：「嗯」、「對」。

三立提起告訴後，朱凱翔在出庭時辯稱，李孝亮母親為三立忠實觀眾，三立為製造壓力，在政論節目中散布各種錯假訊息，渲染「一罪一罰要關30年」，導致李母壓力很大，因此母子失和，這不是毀人家庭、詐騙集團嗎？且節目內容洗腦觀眾，不是如同邪教嗎？

今年10月台北地檢署處分全案不起訴，檢察官認為，三立作為大型媒體企業，應對公眾監督和批評有更高的容忍度，且三立確有「一罪一罰要關30年」的報導，朱凱翔、李孝亮討論可受公評之事，未超出合理範圍。三立不服聲請再議，高檢署認定再議無理由，依法駁回，朱凱翔、李孝亮不起訴確定。

