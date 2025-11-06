三立新綜藝《請世界吃桌》玩真的！明星組「辦桌台灣隊」闖各國挑戰辦桌

娛樂中心／綜合報導

三立電視3日舉辦「2025三立集團內容創新發布會」，正式公布明年度重點節目計畫，其中綜藝部分除了將製作《大嘻哈時代3》，首檔跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》更吸引高度關注，節目製作人賈永婕透露她也沒想到案子越寫越大，辦桌的壓軸地點還選在台北101，屆時將由隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意以及美食YouTuber千千等人組成「辦桌台灣隊」邀世界「吃桌」。

三立電視3日舉辦「2025三立集團內容創新發布會」，宣布推出首檔跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》，圖為廚師歌手陳隨意（左起）、女星隋棠、節目製作人賈永婕、美食水水千千。

受矚目的跨國實境節目《請世界吃桌》，由賈永婕擔任製作人，主持與嘉賓陣容更是華麗，包括隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意以及美食YouTuber千千等人共同組成「辦桌台灣隊」，預計明年1月開拍，將橫跨半個地球，在澳洲雪梨歌劇院、日本熊本城、美國紐約時報廣場等全球知名地標前挑戰「辦桌」創舉，把最具人情味的台灣辦桌文化，帶上世界舞台。

賈永婕笑說：「當初想這個案子的時候，我只是因為愛做菜成為主持人人選，沒想到案子越寫越大，從台灣辦桌變成世界級，我也變成賈董，辦桌的壓軸地點還選在101！」她透露，節目製作成本難以估計，自己「無償擔任製作人」，還親自奔走拉贊助，「希望企業能和台灣美食結合，一起讓世界看到台灣。」

談到料理趣事，賈永婕笑說自己露營時邊喝酒邊煎牛排，結果鹹到爆，「我做菜都憑感覺，蒸魚像在擲筊！」但老公一吃就能精準說出「多蒸6秒」，讓她又好氣又好笑。賈永婕也透露，兩個女兒雖在國外，但現在會傳食物照給她，看來廚藝遺傳成功。

辦桌是台灣經典飲食文化。（圖／資料照）

《請世界吃桌》不只是美食旅遊節目，更是一場跨越文化與語言的「味覺外交行動」，隋棠認為能把文化推廣出去很棒，也透露自己從小對辦桌文化就有感情，因為小時候長輩生日都會辦桌，但長大後這樣的場合變少了。

隋棠笑說自己一直想爭取下廚，但大家好像不太信任她的廚藝，賈永婕還補刀說「美女通常廚藝都不好」，隋棠則幽默回應希望藉由節目「好好練廚藝」，並回憶以前長期在國外讀書時，最想念台灣的小吃就是花枝羹與蚵仔麵線。



辦桌廚師出身的台語歌手陳隨意，這次也加入節目陣容，笑說自己其實會當總舖師，其實是因為小時候家裡窮，「當廚師可以先試吃」，沒想到一做做到現在30幾年。他也透露團膳現在不好做，錢賺不多所以當歌手賺錢，但這次在節目裡能重拾鍋鏟讓他很開心，「我們五個人不只要幫忙煮菜，還要表演給台下吃桌的人看，我負責唱〈愛拚才會贏〉沒問題！」

吃播網紅千千這次終於正式踏入綜藝節目，愛吃的她表示：「我真的很開心能接到這節目，但表演主菜我不太行，製作組也很頭痛要把我放哪裡。」但她仍積極準備，還特地去學日文，希望在海外能更融入外國文化與嘉賓互動。陳隨意也笑自己要好好練英文才能跟外國人溝通，還誇張說千千「吃功了得」，保證「我們這組不會有廚餘問題」。

三立電視3日舉辦「2025三立集團內容創新發布會」，正式公布明年度重點節目計畫，綜藝部分將推出《大嘻哈時代3》及首檔跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》。

三立電視深耕影視內容超過30年，陪伴台灣觀眾度過台灣電視史上超過一半的時光。而一路以來，三立堅持製作跨世代、跨平台、跨國界的多元內容，隨著時代演進，三立持續讓家喻戶曉的經典節目再創新、也勇於挑戰新題材，開拓新商模，打造更多優質的台灣IP走向國際，成為台灣內容的代表品牌。

