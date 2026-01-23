三立新聞採訪車撞進彰化銀行...影片曝 10人輕重傷！提款機全毀

2026年1月23日，三立新聞台的採訪車撞進彰化銀行。讀者提供



23日下午15時10分，一輛三立新聞採訪車撞進彰化銀行吉林分行，目前已知10人受傷，無人受困。台北市消防局獲報，出動指揮車3輛、消防車輛5輛、救護車5輛、人員36名到場現場救護。肇事原因正在調查。事故地點位在台北市中山區南京東路二段旁的彰化銀行吉林分行。

中山警分局初步調查，三立新聞台採訪車沿著街道行駛，在經過一江街口時整輛車失控直接衝向路旁的彰化銀行，撞入銀行大廳。當場撞毀銀行門口提款機，現場地面滿是玻璃碎片，場面十分驚人。

調查指出，林姓駕駛意識清醒，現場共10人受傷(重傷3人、中傷1人、輕傷6人)。林男表示，行車時突然恍神就撞進銀行。不過，警方還要調查。

傷者名單：

1、女40歲、意識不清、約5公分額頭撕裂傷、送台大。

2、男40歲、意識不清、手腕撕裂傷、送台大。

3、女65歲、意識清醒、手指撕裂傷、送仁愛。

4、男48歲、意識清醒、2小腿疼痛、送仁愛。

5、女88歲、意識清醒、輕傷，送臺安。

6、女49歲、意識清醒、輕傷， 2送臺安。

7、男50歲、意識清醒、輕傷，送松山三總。

8、男50歲、意識清醒、輕傷，送松山三總。

9、男41歲、意識清醒、輕傷，送馬偕。

10.男 司機 未送醫

發稿時間16:17 更新時間16:39

