三立新聞採訪車衝撞彰化銀行釀10傷 電視台急道歉！成立專案小組

三立新聞採訪車今午撞進彰化銀行吉林分行。警方提供



三立新聞採訪車今午（1╱23）3點10分撞進彰化銀行吉林分行，目前已知10人受傷，三立電視對於造成民眾受傷及彰化銀行分行設施受損深表歉意，允諾將負起應盡責任。

對於這起採訪途中發生的重大交通事故，三立電視表示目前首要工作是確保傷者獲得妥善救治，「本台已立即派員前往醫院慰問關懷，並將全力協助傷者及家屬所需之醫療照護與後續處理。對於本次事故造成之人員傷害與相關損失，本台將依法律規定辦理賠償與相關責任事宜，請傷者與家屬安心療養」。

廣告 廣告

至於事故發生原因，三立電視承諾將全力配合警方調查，釐清相關事實，「同時，內部已即刻成立專案小組，全面檢視採訪勤務與用車管理流程，並同步盤點車輛安全維護及駕駛出勤管理機制，強化風險控管，確保採訪作業安全」。最後也再次對本次事故表達最深歉意。

更多太報報導

邱瓈寬號召寒冬送暖 王麗雅捲袖分裝年菜

施名帥闖《凶宅》常拉肚子 范少勳偷學避邪祕招

玉澤演傻眼台中搭公車也上新聞 預告備戰「2PM」演唱會