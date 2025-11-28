三立新聞揭慈善募款弊案 《以台灣之名 募款的背叛》獲頒曾虛白新聞獎

三立新聞／綜合報導

第51屆曾虛白先生新聞獎28日揭曉得獎名單，三立新聞揭發土耳其台灣中心的調查報導《以台灣之名：募款的背叛》，得到評審高度肯定，頒發影音類-公共服務報導獎。評審表示：「本報導以跨國調查揭露土耳其台灣中心賑災工程的相關瑕疵，追蹤上億善款流向，凸顯公益資源管理與監督的嚴重缺失。記者勇於追查具高度敏感性的金流爭議，兼顧事實查核與國際連結，呈現公益與責任的矛盾。報導具有深度、膽識與公共影響力，展現新聞專業價值。」

廣告 廣告

三立新聞調查報導團隊勇奪曾虛白先生新聞獎-公共服務報導獎肯定

《以台灣之名：募款的背叛》戳破人道謊言！在土耳其震災時，收受大量善款的土耳其台灣中心，幕後操盤手裘振宇，被指控善款流向不明、部分資金流入私人口袋，還有各種霸凌、性騷問題。三立新聞啟動跨部門合作、成立調查小組，兵分多路，採訪團隊親自赴土耳其蒐證追蹤，也在台灣進行調查，揭露這場跨國金流疑雲，後續也促使衛生福利部，與台北市政府的關注調查。

三立新聞調查報到《以台灣之名 募款的背叛》勇奪台灣歷史最悠久的曾虛白先生新聞獎-公共服務報導獎肯定。

在報導刊出後，引發台灣社會高度討論，三立新聞所掌握的細節證據，也讓檢調單位介入調查。目前土耳其台灣中心已經停止運作，根據三立新聞所掌握的消息，裘振宇在報導刊出後已經搬離土耳其。

三立新聞秉持媒體責任不僅揭發弊案，也在專題報導中深度探討公共政策的執行與缺失，並透過相關領域專家提供意見，期許發揮媒體影響力，為台灣建置更好的公益環境。

除了《以台灣之名：募款的背叛》獲獎，三立新聞團隊持續推出深度調查報導，包括《失控濫訴：當學堂變公堂》、旗艦節目《消失的國界》深入尼泊爾，製作《傭兵‧揭密烽火產業》特別報導也都入圍曾虛白新聞獎獲得肯定。

更多三立新聞網報導

募款的背叛／土敘大震哽咽募款建中繼屋 獨家直擊台灣中心工程不見影

募款的背叛／募資金流揭秘 「工程款」繞大半地球回流私人帳戶

募款的背叛／從信任到決裂！瓦力與裘振宇翻臉 揭寄生慈善真相

募款的背叛／敘利亞難民青年遭利用 台灣中心欠薪又威脅施壓

