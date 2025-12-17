三立案睡1年 白轟檢看顏色辦案

三立集團買下埔心牧場背後動機與過程耐人尋味。（本報資料照片）

桃園埔心牧場地目變更案持續延燒，三立集團2018年底收購後，桃園市政府、內政部火速完成細部計畫並核准，引發圖利爭議。桃檢16日聲稱2024年7月就偵辦，「目前仍在偵查中」。但民眾黨主席黃國昌痛批，自己2023年就公開質疑此案，2024年桃檢才分案，睡到現在2025年底聲稱「有在查」，但對比前黨主席柯文哲的案子，從分案至搜索不到4個月，「根本就是看顏色辦案！」

桃檢16日發聲明表示，2024年7月7日媒體報導三立集團收購埔心牧場涉有不法，地檢署立即剪報分他案，7月9日指派檢察官偵辦，同年9月26日檢察長信箱再接獲民眾檢舉，地檢在10月1日併案偵辦，「目前案件仍在偵查中，桃檢均秉持客觀中立原則辦案，外界切勿任意揣測。」

黃國昌昨痛批，「桃園地檢署不要再裝了！裝什麼裝？」他2023年即公開質疑此事，結果直到2024年他向行政院長卓榮泰質詢，桃檢才分案嗎？桃檢睡了整整1年，現在已到2025年底，辦了1年卻還說「有在查」，但對比柯文哲的案子，從分案至搜索不到4個月、約談上百證人，請桃園地檢署講清楚，至今約談多少人？搜索什麼地方？「不要再騙了，根本就是看顏色辦案」。

此外，媒體人出身的民眾黨副祕書長許甫等黨公職，今年7月曾到國家通訊傳播委員會（NCC）檢舉《三立電視台》節目造謠和歧視等違法行為，包括節目主持人李正皓歧視白委麥玉珍等，日後也有諸多民眾黨支持者持續向NCC檢舉《三立》政論節目，質疑內容未經查證就播出，但NCC事後僅轉告《三立》等業者回函就結案。

許甫對此批評，通傳會如今變「轉傳會」，只會轉傳檢舉人跟業者反應，「所有檢舉函碰到綠媒，NCC回應千篇一律、複製貼上，這跟當初對《中天》關台殺氣騰騰狠勁，有天壤之別」。