三立集團自 1983 年成立至今，走過 40 多個年頭，始終致力於成為引領社會正向發展的媒體領航者。面對全球氣候變遷與淨零轉型的浪潮，三立電視於去年底正式成立「永續辦公室」，展現邁向永續媒體的堅定決心。更首度與永續界重量級的「財團法人台灣永續能源研究基金會」合作，邀請申永順教授親自授課，深度解析 ESG 與 SDGs 的溝通實戰思維，期許帶領同仁從理念走向對話，將永續轉化為企業真正的核心精神。

三立永續辦公室聯手台灣永續能源基金會 打造媒體界ESG溝通新戰力。

王若庭副執行長：同仁是三立未來最重要的「永續人才支柱」

三立永續辦公室副執行長王若庭在開場時表示，近期參與永續行銷聯盟會議時了解到，全台永續行銷人才的空缺高達 3 萬多人。她強調，這不僅是企業的挑戰，更是同仁自我加值的絕佳機會。「在座的每一位同仁，都是未來三立永續轉型最重要的支柱。」王副執行長認為，每一堂永續課程對三立來說都十分珍貴，這不僅是因應國際趨勢，更是三立集團最重要的無形資產，期許同仁透過專業培訓，共同推動媒體產業的轉型與升級。

每一堂永續課程對三立來說都十分珍貴，這不僅是因應國際趨勢，更是三立集團最重要的無形資產，期許同仁透過專業培訓，共同推動媒體產業的轉型與升級。

跨越 350 年的橡木樹故事：媒體人應具備「利他」的當責精神

申永順教授以動人的「牛津大學大禮堂橡木樹」故事開場，描述 350 年前的建築師為後世預種橡木的精神。申教授強調，媒體工作本質就是一種「利他」，影響力巨大。他勉勵媒體從業人員，工作不只是為了當下的業績，更要思考如何透過媒體創造更多的永續資產。除此之外，真正的永續是在推動環境保護的同時，不丟掉經濟成長的引擎，達到經濟、環境與社會共榮。

申永順教授以動人的「牛津大學大禮堂橡木樹」故事開場，描述 350 年前的建築師為後世預種橡木的精神。

接軌國際永續脈絡 驅動媒體開放式創新

申永順教授也提及，目前國際企業正經歷從傳統CSR轉向戰略永續ESG。指標性企業如 Apple 也已承諾 2030 年達成全產品「零氣候影響」的宏遠目標，顯示氣候行動已成為聯合國永續發展目標中最核心的國際共識。目前在歐洲地區，每兩塊錢投資就有一塊投入永續領域，這股「淨零」浪潮已成為不可逆的全球化趨勢。而三立集團也積極對應全球永續發展脈絡，將永續精神融入於媒體當中。

三立集團也積極對應全球永續發展脈絡，將永續精神融入於媒體當中。

解密「ESG 轉譯公式」：用數據變價值，建立企業集團永續行銷

針對永續行銷，申教授揭示了核心密技：「ESG 溝通不是少講，而是換一種說法。」他透過洗髮精品牌「歐萊德」與全聯「老鷹紅豆」的案例，說明如何將環保與社會情感轉化為品牌價值。申教授更親自傳授「轉譯公式」：將艱澀的「技術語言」轉化為「商業影響」，最終創造「客戶價值」。他強調，好的 ESG 提案必須對準客戶最在意的四大 KPI：風險、成本、效率、品牌，從痛點出發，創造磁吸效應。

針對永續行銷，申教授揭示了核心密技：「ESG 溝通不是少講，而是換一種說法。」

策略長林鶴明：期許同仁成為具「ＥＳＧ敘事力」的永續人才

講座現場氣氛熱絡，三立同仁也展現高度積極性進行提問。針對ESG 的要求、如何引領中小企業一起專注永續議題、以及如何將「永續」轉化良好的行銷專案等。三立集團策略長林鶴明也於會後總結，希望透過此次講座，強化內部專業，也協助同仁活用媒體獨有的敘事影響力，將艱澀的數據轉化為動人的永續故事，為企業找出更有「亮點」的行銷方式與商模。

三立永續辦公室聯手台灣永續能源基金會 打造媒體界ESG溝通新戰力。

