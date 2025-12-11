三立爭議連環爆！白委轟「NCC失職、卓榮泰帶頭癱瘓委員會」

立法院交通委員會8日審查《衛星廣播電視法》修正草案，民眾黨立委黃國昌痛批NCC對三立新聞涉入股中嘉案、詐團洗錢案及製造假新聞的處理都沒有下文，明顯失職；他並怒轟行政院長卓榮泰帶頭癱瘓NCC委員會，導致這些案子就通通沒辦法處理，「在下好大的一盤棋啊，嘆為觀止」。

三立涉入股詐欺集團、中嘉壟斷紅線，黃國昌日前質詢時要求一定要處理。（圖/資料照）

立法院交通委員會8日審查「衛星廣播電視法修正草案」，黃國昌在質詢陳崇樹時指出，台灣民眾黨黨團所提出的衛星廣播電視法修正草案（衛廣法），最主要目的是要促進特別是在掌握新聞台的媒體，股權經營資訊跟接受政府補助的公開化。

黃國昌質詢時指出，「十幾年前早就設下了一個反媒體壟斷的紅線，新聞台不可以牽引系統台，這件事情是非常清楚的，前面的前例很多，那幾年以前自己公開檢舉過，就是三立入股中嘉，剛剛你在上面大言不慚的說，你們已經處理了，怎麼處理的，當初如果不是有吹哨者。把裡面最核心的契約交出來，你們有辦法處理嗎？你們根本沒有辦法處理啊，我有說錯嗎」？

三立電視台上層股東入股中嘉上層股東，引發外界爭議。（圖/資料照）

陳崇樹則回應「嗯，沒有錯」。黃國昌直言「對啊！當初花了多少力氣啊，去說服那個吹哨者啊，把他們借名的那個契約交出來，這件事情才有辦法處理。如果不是這個樣子的話，你怎麼知道？我們當初在反媒體壟斷的時候，強調一件事情你要掌控一個媒體，就先掌控他的所有權，所以才會有各式各樣的紅線嘛。以現在的狀況來講，有線電視系統名義上面背後真正的是哪一個有線系統大亨？我老實說NCC如果沒有掌握狀況，那是NCC的失職」。

黃國昌強調，「為什麼要股權公開透明？道理就在這裡，剛剛你還大言不慚的說，說後來有處理啊，有處理中嘉有處理三立嗎」？陳崇樹則回應「有一併處理，那有請它就是相應配合」。黃國昌聽完直接問「勸告它以後不要這樣幹了，還是勸告它以後技術好一點，你有處理三立嗎」？陳崇樹認了「相對於中嘉是比較沒有在處理」。黃國昌則開嗆「相對於中嘉比較沒有，就是沒有嘛啊，沒有處理就大聲說沒有嘛，畏畏縮縮的」。

此時，黃國昌繼續質詢說，「2024年檢調偵辦王牌交易所（Ace Exchange）詐騙案，大的詐欺犯罪組織，厲害了，三立旗下的公司入股裡面其中的一個宣傳公司，而這個宣傳公司設置的地點就在三立集團大樓，這是一個幫詐欺集團在三立大樓裡面成立的洗錢公司，三立還不是只有把辦公室租給他們，三立還直接入股、出40％，這個王牌交易所下面的詐欺犯罪組織出60％，合資在三立大樓裡面設一個洗錢公司，上一次，2024年的夏天，我問了NCC前主委陳耀祥說會去了解、要去調查，然後呢」。

立法院交通委員會8日審查「衛星廣播電視法修正草案」。（圖/中天新聞）

陳崇樹則回應，「那家公司已經解散、跟那些相關的合作案其實也終止了，節目也沒有再播出」；黃國昌對此質疑，「所以從NCC的角度上來講，就沒有需要處理了」？陳說明，「會持續檢視有沒有其他違法的事實」。但黃痛批，「當初在強調新聞媒體負責人的適格性，是不是NCC要審查的對象？既然是，那不是一開始的時候才要檢視，那是持續性的義務」。黃國昌續問「現在的問題來了，投資設立洗錢公司的有媒體經營者的適格性嗎」？陳崇樹回應，「法律規定是說消極資格涉及相關刑事或有什麼相關的被判刑的話」，黃則要代理主委「回去複習一下」，痛批「當初在推動媒體改革的時候，不要說以2025年的標準，以2012年的標準現在講這種話都很丟臉」，陳則回「那只是最起碼的」。

黃國昌接著質疑，「若說公司解散，接下來就看看有沒有在做其他的詐騙洗錢行為，這麼消極的態度」？陳崇樹則說，「當初合作部分有沒有涉及接廣部分，已經處理到相關節目廣告諮詢會，已經處理完畢，後續還要提委員會處理，現在沒有委員會議」。黃國昌不滿地問，所以現在諮詢會議結論是要怎麼處理？不能講？陳崇樹說，「因為就是程序中的個案…」，黃國昌則強調，將持續追查此事，就看NCC接下來要怎麼處理。

黃國昌接著痛批，更離譜的事情是，去年審預算時，三立曾報導「藍白立委刪除體育署11億預算」，但實際上僅刪減約10萬元，然後三立後來發聲明卻以「時間差」不是假新聞，並拿「失誤在所難免」試圖開脫，自己要請問代理主委滿意和認同嗎，陳崇樹解釋「因委員會無法召開，目前僅能送諮詢會議處理」。

對此，黃國昌怒轟，「委員會成立以後那就拜託代理主委回去跟行政院長卓榮泰講，缺額得趕快提來」、「現在卓榮泰態度是什麼？反正我先癱瘓委員會，行政院長帶頭癱瘓委員會啊，所以這些案子就通通沒辦法處理啊，卓榮泰在下好大的一盤棋啊，嘆為觀止」。

