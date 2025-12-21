三立記者烏龍 堵亡者家屬問「跟張文多久沒聯絡」 網怒了

27歲男子張文19日在北捷台北車站及中山商圈持刀行兇，造成鄭捷後又一重大隨機犯案傷亡慘劇。（翻攝畫面）

27歲男子張文19日在北捷台北車站及中山商圈持刀行兇，犯案後墜樓身亡，連同張嫌本人共造成4死，其中一名中山站外停等紅燈的37歲蕭姓男騎士不治，姊姊曾悲痛怒吼「張文殺了我弟弟！」但三立記者疑誤以為受害者家屬是張文家屬，烏龍堵訪對話讓外界傻眼。

張文19日在北車犯案後，再現身捷運中山站誠品南西百貨前，開始沿路持刀行兇。當時，37歲機車騎士蕭男僅是在路口停等紅燈，卻突遭張文襲擊，頸部受傷，鮮血瞬間染紅白色上衣，隨後連人帶車倒地。經救護人員緊急將其送往馬偕醫院搶救仍回天乏術。蕭男家屬接獲噩耗後情緒崩潰，在派出所製作筆錄後走出時，面對媒體鏡頭淚流滿面，並憤怒大吼「張文殺了我弟弟！」場景令人鼻酸。

11萬追蹤的粉專「一百五」分享新聞影片指出，《三立新聞》堵亡者家屬，追問跟張文多久沒有聯絡。亡者家屬錯愕：「什麼？我們不是犯人家屬，我們是受害者家屬，他O了我弟弟！」記者不停追問「什麼叫作他O你弟弟？」事後還剪成短影片上傳多頻道。

網友表示「記者以為亂問獲得流量後，再道歉不是殺人犯家屬嗎？」、「這才叫吃人血饅頭」、「我們與惡的距離」、「正常發揮」、「追殺受害家屬，以為自己撿到槍」、「真的鬧欸！兇嫌家的是父母+哥哥，記者都不用做功課的嗎」、「又傷到受害者家屬一次」、「專業性真堪憂」。

